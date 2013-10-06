الجلبي يدعو جيش المهدي لحماية الشيعة في بغداد

بغداد ـ دعا رئيس حزب "المؤتمر الوطني العراقي" النائب أحمد الجلبي إلى "عودة جيش المهدي لحماية المناطق المستهدفة" في بغداد.

وقال الجلبي في تصريح نشره بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنّ "بغداد بحاجة ماسة إلى عودة جيش المهدي لحماية مناطقهم فقط".

وأشار إلى أن "انتظار الحكومة وإجراءاتها ستؤدي بالتأكيد إلى إبادة الشعب العراقي في بغداد ومناطق شمال بغداد"، واصفاً الإجراءات الحكومية التي تحاول الحد من الخروق الأمنية بـ"البائسة".

ويأتي تصريح الجلبي هذا إثر سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق ذات أغلبية شيعية في العاصمة بغداد، كان أبرزها التفجيران المزدوجان اللذان استهدفا مجالس عزاء في مدينة الصدر، واللذان أسفرا عن عشرات القتلى والجرحى.

و"جيش المهدي" هو الذراع المسلح للتيار الصدري، والذي كان قد "جمّده" في وقت سابق زعيم التيار مقتدى الصدر.

ويتهم "جيش المهدي" بقتل واغتيال آلاف العراقيين غالبيتهم من السنة، منذ تشكيله في عام 2004 وتدريبه في مدينة كرمنشاه الايرانية على يد "فيلق قدس" التابع للحرس الثوري الايراني.