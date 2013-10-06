الرئيس الفلسطيني يلتقي أعضاء من الكنيست

رام الله- (خاص) من محمود الفروخ
ذكر موقع "المستوطنين7 " الإسرائيلي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي الاثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية مع وفد من الكنيست الإسرائيلي وشخصيات إسرائيلية بارزة ليعربوا له عن دعمهم لإستمرار المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وسيرأس الوفد الإسرائيلي عضو الكنيست حيلك بار من حزب العمل الذي قام بتنظيم الزيارة.
وكان بار قد إستضاف في مكتبه بالقدس المحتلة أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله.
ولم تنفي أو تؤكد الرئاسة الفلسطينية هذا الخبر في اتصال هاتفي مع مراسل إرم نيوز في رام الله وإكتفت بعدم التعليق.