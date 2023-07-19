مع اقتراب الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.. الجروح لم تندمل
"هيداك النهار"... هو يوم وقوع كارثة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس عام 2020، وهو اليوم الذي يتجنب تحديده أو تسميته المتضررون المباشرون.
أحدثت الكارثة المفجعة تحولات وتغيرات في البشر والحجر، وهي بمثابة جروح مفتوحة ليس بوسع الزمن وقف نزفها.
وقبل أيام من الذكرى الثالثة لهذه الكارثة الإنسانية لم يطرأ أي تغيير قانوني أو إجرائي يحدد المسؤوليات عنها ويكشف المرتكبين لها، ويشفي بعضا من غليل أهالي الضحايا.
أما الجرحى وهم الضحايا الأحياء فقد تركوا إلى مصيرهم مع إعاقات جزئية أو كلية، لا قدرة لهم على علاجها، أفقدتهم وظائفهم والقدرة على العمل من جديد.
ميرنا حبوش "عين واحدة"
تسأل "ميرنا حبوش"، وهي أم في أواخر الثلاثينيات من عمرها، نفسها بصوت عال: "هل تأقلمت؟"، وتتردد قبل أن تجيب: "يمكن إني عم شوف ابني عم يكبر قدامي، ولو بعين واحدة".
في ذلك اليوم المشؤوم كانت "ميرنا" في طريقها لشراء الحليب لابنها ذي الأشهر المعدودة، الذي كان بمعيتها، ووقع الانفجار بينما كانت على الأتوستراد المواجه للعنبر رقم 12 الذي كانت تخزن فيه كميات هائلة من نيترات الأمونيوم.
لم تسمع الدوي، وكل ما شعرت به يشبه غرزات من السكاكين في جسدها، جراء تحطم زجاج السيارة التي عصف بها الانفجار ونقلها إلى الحافة الأخرى من الأتوستراد.
نجت ميرنا لكنها ليست بخير، تكشف لنا أنها تمنت الموت مرارا، لكن ابنها يجعلها تتمسك بهذه "الحياة الناقصة"، والأهم بالنسبة لها كان نجاته.
تعيش السيدة اليوم، بعين واحدة وبيد شبه معطوبة ومع علاجات وعمليات جراحية لا تنتهي، إذ أجرت لغاية اليوم ستين جلسة فيزيائية وسبع عمليات جراحية في عينها ويدها، وهي على موعد مع عملية جديدة لاستبدال قرنية العين.
تقول ميرنا لـ"إرم نيوز" إن "كل العلاجات والعمليات الجراحية كانت على نفقتي الخاصة وساهم بجزء منها مؤسسات وجمعيات أهلية".
وتضيف: "توجهت إلى وزارة الصحة فلم يأبهوا للأمر لكوني مسجلة في الضمان الاجتماعي، وهو لا يغطي كل التكاليف، كما أن تغطيته لا تلحظ الارتفاعات في سعر الدولار الأمريكي، وهو السعر الذي نسدده لقاء العلاج".
جروح لا تندمل
الأوجاع الجسدية تفوقها بأضعاف أوجاع الروح. تروي ميرنا أنها أضطرت للبقاء بعيدة عن طفلها ما بعد الكارثة لرفضه لها وخوفه منها بسبب الندوب الكثيرة والمخيفة التي زرعها الانفجار في أنحاء جسدها.
وتتابع حديثها بحرقة: "حرمت من أن أقضي الوقت مع ابني، وحرمت من رؤيته يمشي أولى خطواته، كان خائفا مني، واجهت مشاكل كثيرة ولا أزال، لكني أشكر الله أنني أراه يكبر ولو بعين واحدة، هناك أولاد حرموا من أهلهم، وأهال حرموا من اولادهم بهيداك النهار، الله لا يدوقها لحدن".
من جهتها، تؤكد سيسيل روكز، وهي محامية وشقيقة الضحية جوزف روكز، لـ"إرم نيوز" أن الضحايا الأحياء جراء انفجار المرفأ يحملون جروحا لا تلتئم، لاسيما أمهات الضحايا.
وتروي لنا كيف تسمع كل ليلة أنين والدتها حزنا على شقيقها الأصغر: "والدتي جريحة ونزيف جرحها مستمر، هذا النوع من الجروح لا علاج له، والمؤسف أكثر هو طريقة تعاطي السياسيين والمسؤولين مع هذه القضية".
وكشفت روكز أن لجنة أهالي ضحايا مرفأ بيروت بصدد التحضير لإحياء الذكرى من خلال سلسلة فعاليات، يتخللها مسيرة حاشدة تنطلق من مركز فوج الإطفاء باتجاه المرفأ.
وستتلى هناك أسماء ضحايا الانفجار، وسيتخلل التحرك مشهدية ترمز إلى هذا التاريخ الأسود الذي حصد أرواح أكثر من مئتي شخص وأصاب نحو سبعة آلاف لآخرين بجروح وشرد عشرات الآلاف، وسيسبق ذلك حملة إعلانية تلفزيونية ومؤتمر صحفي تعلن خلاله مراسم هذا اليوم، وفق المحامية.
من ناحيته، أوضح المتحدث بإسم اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، إبراهيم حطيط، أنه سيتم تباعا الإعلان عن تحرك اللجنة في المناسبة.
وأوضح حطيط لـ"إرم نيوز"، أن "اللجنة رفعت الصوت دائما من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وأيضا من أجل مساواة جرحى الانفجار بجرحى الجيش اللبناني، أسوة بمساواة ضحايا الانفجار بشهداء الجيش".
وقال إن "اللجنة اجتمعت مع العديد من الكتل النيابية ونواب منفردين، تعاطفوا مع القضية من الناحية الإنسانية، لكنهم لم يوافقوا في البداية على مساواة جرحى الانفجار بجرحى الجيش، لأن أعدادهم تصل إلى حدود 7000 جريح، وتخوفوا من استغلال البعض للائحة الجرحى بغية الكسب المادي".
وأضاف: "حاليا هناك نحو مئة شخص لا يزالون قيد العلاج والمتابعة الاستشفائية ويحملون إعاقات جزئية أو كلية ولا يستطيعون العمل، وعلى الدولة التي تسببت بإعاقاتهم أن تتحمل المسؤولية تجاههم".
من هذا المنطلق يوضح حطيط أنه تم التوافق على إعداد مشروع قانون، يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لجرحى تفجير مرفأ بيروت، الذين أصيبوا بإعاقات كاملة أو جزئية، "وأخذنا وعدا بطرحه في أول جلسة تشريعية".