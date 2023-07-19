مع اقتراب الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.. الجروح لم تندمل

"هيداك النهار"... هو يوم وقوع كارثة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس عام 2020، وهو اليوم الذي يتجنب تحديده أو تسميته المتضررون المباشرون.

أحدثت الكارثة المفجعة تحولات وتغيرات في البشر والحجر، وهي بمثابة جروح مفتوحة ليس بوسع الزمن وقف نزفها.

وقبل أيام من الذكرى الثالثة لهذه الكارثة الإنسانية لم يطرأ أي تغيير قانوني أو إجرائي يحدد المسؤوليات عنها ويكشف المرتكبين لها، ويشفي بعضا من غليل أهالي الضحايا.

أما الجرحى وهم الضحايا الأحياء فقد تركوا إلى مصيرهم مع إعاقات جزئية أو كلية، لا قدرة لهم على علاجها، أفقدتهم وظائفهم والقدرة على العمل من جديد.