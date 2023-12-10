نتنياهو يبلغ بوتين "استياءه" من موقف روسيا تجاه حرب غزة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن استيائه من موقف روسيا في الأمم المتحدة، تجاه الحرب على قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان نشره على تويتر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى اتصالًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلاله "الحرب ضد حماس" والأوضاع في المنطقة.

وذكر البيان أن نتنياهو أبلغ بوتين استياءه من المواقف التي أبداها ممثلو روسيا ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وفي المحافل الأخرى.