نتنياهو يبلغ بوتين "استياءه" من موقف روسيا تجاه حرب غزة
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن استيائه من موقف روسيا في الأمم المتحدة، تجاه الحرب على قطاع غزة.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان نشره على تويتر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى اتصالًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث خلاله "الحرب ضد حماس" والأوضاع في المنطقة.
وذكر البيان أن نتنياهو أبلغ بوتين استياءه من المواقف التي أبداها ممثلو روسيا ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وفي المحافل الأخرى.
وتوترت العلاقات الروسية الإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، خصوصًا بعد أن استقبلت روسيا وفدًا من حركة حماس.
ورغم مطالبة الدولة العبرية لموسكو بطرد الوفد، إلا أن الأخيرة أكدت ضرورة حفاظها على التواصل مع جميع الجهات الفلسطينية في إطار سعيها للتوصل إلى السلام.
وحافظت روسيا على موقف معتدل تجاه الحرب، بعد أن أعربت عن استعدادها لحل الأزمة بالطرق السلمية، في وقت أبدت فيه الدول الغربية دعمها الكامل للهجوم الإسرائيلي.
وتقدمت روسيا، الدولة ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، بمشروع لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أنه لم يحظ بالقبول لدى الولايات المتحدة والدول الغربية، مثلما أيدت مشروع قانون قدمته الإمارات، يوم الجمعة، لوقف الحرب لدواعٍ إنسانية، إلا أن واشنطن استخدمت حق النقض.