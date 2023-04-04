الأردن وإيران.. محللون: عودة محتملة للسفير وليس للعلاقات

منذ توقيع السعودية وإيران اتفاقا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، يدور حديث داخل الصالونات السياسية في الأردن، حول إعادة السفير الأردني إلى طهران.

وتحدث النائب الأسبق لرئيس الوزراء في الأردن ممدوح العبادي، خلال ندوة سياسية في عمّان، عن "مطالبات بإعادة العلاقات مع إيران وإرسال السفير الأردني إلى طهران فورا".