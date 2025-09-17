الأردن يرحب بتقرير أممي يتهم إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية"

رحبت وزارة الخارجية الأردنية بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت "جريمة الإبادة الجماعية إلى جانب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، إن "التقرير يوضح بجلاء أن إسرائيل استخدمت القتل المتعمد والمجاعة كسلاح، واستهدفت الأعيان المدنية، وهجّرت السكان من منازلهم، وفرضت ظروفًا معيشية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كليًا أو جزئيًا"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وأكد المجالي أن على "إسرائيل الامتثال الفوري لالتزاماتها القانونية وإنهاء انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

كما دعا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة فورًا، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، إضافة إلى وقف التصعيد الخطير في المنطقة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

واتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة للمرة الأولى، الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة منذ بدء الحرب بهدف "القضاء" على الفلسطينيين، محملة رئيس الوزراء ومسؤولين إسرائيليين آخرين المسؤولية.

أخبار ذات علاقة الأمم المتحدة تندد بـ"خطاب الإبادة" الإسرائيلي حيال غزة

وخلصت اللجنة التي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن "إبادة جماعية تحدث في غزة وتتواصل" في هذا القطاع الفلسطيني، على ما أفادت رئيسة اللجنة نافي بيلاي لوكالة فرانس برس.

وفي معرض تقديمها للتقرير الجديد، أضافت بيلاي أن "المسؤولية تتحملها دولة إسرائيل".

وهي المرة الأولى التي تتهم فيها لجنة تحقيق مكلفة من الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "إبادة".