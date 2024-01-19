حرب غزة تكلف إسرائيل نحو عُشر ناتجها الإجمالي

كشف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون أن الحرب على قطاع غزة، ستكلف إسرائيل ما يعادل عُشر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأشار موقع "بزنس إنسايدر"، الذي نقل تصريح يارون خلال حديثه لقناة "بلومبيرغ"، الأربعاء، أيضًا إلى أن يارون ذكر أنه إضافة إلى هذه التكلفة المباشرة فإن هناك نحو 2% أخرى من "الإيرادات المفقودة"، نتيجة الحرب.

وكرر يارون تصريحات أدلى بها، الأحد الماضي، في اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة ميزانية إسرائيل لعام 2024، عندما قال إن التقديرات المنقحة التي أعدها بنك إسرائيل المركزي تُقدّر نفقات الحرب، من العام 2023 حتى عام 2025، بحوالي 220 مليار شيكل، أي ما يعادل 58 مليار دولار.

وأضاف يارون أيضًا لتلفزيون بلومبيرغ، أنه بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الإنفاق على المدى القصير، فإن هناك حوالي 1% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ستذهب إلى "الاحتياجات طويلة المدى."

وتابع يارون: "العنصر الدائم (في الميزانية) هو زيادة الإنفاق على الجيش، وارتفاع تكلفة الديون، وإعادة تنشيط الجنوب".