القضاء الليبي يطلق سراح أعضاء "خلية حماس"
أطلق القضاء الليبي سراح أربعة عناصر في حركة حماس موقوفين منذ العام 2016 بتهمة التخابر ومحاولة نقل أسلحة إلى قطاع غزة.
وأوردت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن "النيابة العامة في ليبيا قامت بإطلاق سراح أربعة عناصر في حركة حماس قبض عليهم في 2016 في طرابلس، بتهمة التخابر والقيام بأنشطة مشبوهة ومحاولة نقل أسلحة إلى قطاع غزة".
وبحسب وسائل الإعلام، تمت عملية الإطلاق بوساطة تركية، مشيرة إلى أن السجناء الأربعة نقلوا في رحلة جوية خاصة إلى قطر. وتداولت وسائل الإعلام صوراً وأسماء الذين أطلق سراحهم وهم على متن طائرة خاصة.
ورفض مصدر في وزارة العدل في الحكومة الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقراً، التعليق على واقعة الإفراج عن عناصر حماس.
وتصنّف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل حماس "منظمة إرهابية".
وقبضت الأجهزة الأمنية على "خلية حماس" في أكتوبر/تشرين الأول 2016، وحوكموا في العام 2017 وصدرت في حقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 16 إلى 22 عامًا. ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وشهدت طرابلس بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل شهرين تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين ومنددة بإسرائيل.