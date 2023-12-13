تونس.. حلّ الهيئات المستقلة يفجر أزمة اجتماعية
خلّف إلغاء عدد من الهيئات الدستورية المستقلة في تونس تداعيات اجتماعية على الموظفين الذين يواجهون وضعا غامضا، إضافة إلى الجدل القانوني الذي لم يهدأ وسط تساؤلات عن مصير العاملين فيها.
ولم يُبقِ الرئيس التونسي قيس سعيّد من الهيئات التي أنتجها دستور 2014 إلا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأضاف لها في دستور 2022 المجلس الأعلى للتربية والمحكمة الدستورية.
وتم التخلي عن الهيئة العُليا للاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ما طرح عديد التساؤلات عن مصير هذه الهيئات وانعكاس إلغائها على المشهد السياسي في تونس.
ويرى أستاذ القانون الدستوري صغيّر الزكراوي أن العديد من الهيئات المستقلة قد "انتهى أمرها" مثل هيئة مكافحة الفساد، إذ لا تعترف منظومة الحكم الحالية إلا بالمؤسسات والهيئات الدستورية التي كرّسها دستور 2022 وينظمها المشرّع.
وقال الزكراوي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن إلغاء الهيئات الدستورية كهيئة مكافحة الفساد تكمن انعكاساته أساسًا في الوضعية الاجتماعية للعاملين فيها من الإداريين الذين فقدوا موارد رزقهم".
وينفذ الموظفون والعاملون في هيئة مكافحة الفساد، المركزية والهيئات الفرعية في المحافظات، تحركات لتسوية وضعهم الاجتماعي.
واقترح أستاذ القانون الدستوري تدارك الإشكال وإلحاق هؤلاء الموظفين بالمجلس الأعلى للتربية المنصوص عليه في الدستور والمزمع تركيزه، لمواصلة القيام بأعمالهم الإدارية وتجنيبهم البطالة، وفق قوله.
من جانبه، يرى أستاذ القانون الدستوري خالد الدّبابي أن الهيئات الدستورية المستقلّة يمكن أن تجد أساسها في التشريعات وتغييرها من هيئات دستورية إلى هيئات إدارية مستقلّة، والأمر موكول لإرادة السلطة التنفيذية، إذ يمكن تركيز مختلف الهيئات بمقتضى نصوص قانونية تشريعية.
وأضاف الدبابي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن أغلب الهيئات فشلت في مهامها، لكن لا يمكن الخلط بين المبدأ والمؤسسة، فهيئة الاتصال السمعي البصري دورها إداري تعديلي أكثر منه دستوريا، على غرار ما هو موجود في المجلس الدستوري الفرنسي.
واستبعد الحفاظ على وجود مختلف الهيئات وإبقائها، استنادًا إلى تصريحات الرئيس التونسي ومواقفه الثابتة من وجود هذه الهيئات.
من جهته، اعتبر نائب الرئيس السابق للهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري، القاضي عمر الوسلاتي، أن الأنظمة الديمقراطية لا يمكن أن تقوم دون وجود هيئات مستقلّة تقوم بدور رقابي وتعديلي على السّلطة نفسها.
وقال الوسلاتي، لـ "إرم نيوز"، إن تضمّن دستور سنة 2022 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للتربية والمحكمة الدستورية فإن عدم وجود عديد الهيئات لا يعني أن النظام يتجه نحو إلغائها؛ نظرا لأهميتها القصوى في معاضدة مجهودات الدولة والحرص على تنفيذ القوانين.
وأضاف أن هيئة الاتصال السمعي البصري منبثقة عن المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري، ورغم ذلك فإن نظام الحكم يعتبر أن الهيئات الدستورية وغير الدستورية تشاركه في السلطة وبالتالي لا يريد أن ينافسه أحد في الحكم واتخاذ القرار، وهو ما اعتبره الوسلاتي "تصورا خاطئا"؛ لأن الهيئات التعديلية تقوم على الانتخاب والمجالس وتتولى الدولة ومحكمة المحاسبات مراقبتها، وفق تأكيده.
واعتبر أن غياب الهيئات المستقلة هو تقويض للنظام الجمهوري القائم على سيادة القانون وعلى وجود الهيئات المستقلّة.
وقال إن "تنظيم الانتخابات في عدة مناسبات لا يعني بالضرورة وجود نظام ديمقراطي، ولا يمكن اعتبار الأنظمة التي تقوم بجميع أنواع الانتخابات وفي المقابل لا تعمل على تنفيذ سيادة القانون وتركيز الهيئات التي تخدم حقوق الإنسان وتكرّس النزاهة والشفافية، أنها أنظمة ديمقراطية، لأن هذه الأنظمة تقوم على الانتخابات، بينما تضمن المؤسسات استدامة الديمقراطية باعتبارها أجهزة رقابية لحماية هذه الديمقراطية".