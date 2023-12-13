تونس.. حلّ الهيئات المستقلة يفجر أزمة اجتماعية

خلّف إلغاء عدد من الهيئات الدستورية المستقلة في تونس تداعيات اجتماعية على الموظفين الذين يواجهون وضعا غامضا، إضافة إلى الجدل القانوني الذي لم يهدأ وسط تساؤلات عن مصير العاملين فيها.

ولم يُبقِ الرئيس التونسي قيس سعيّد من الهيئات التي أنتجها دستور 2014 إلا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأضاف لها في دستور 2022 المجلس الأعلى للتربية والمحكمة الدستورية.

وتم التخلي عن الهيئة العُليا للاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة، وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ما طرح عديد التساؤلات عن مصير هذه الهيئات وانعكاس إلغائها على المشهد السياسي في تونس.

ويرى أستاذ القانون الدستوري صغيّر الزكراوي أن العديد من الهيئات المستقلة قد "انتهى أمرها" مثل هيئة مكافحة الفساد، إذ لا تعترف منظومة الحكم الحالية إلا بالمؤسسات والهيئات الدستورية التي كرّسها دستور 2022 وينظمها المشرّع.

وقال الزكراوي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن إلغاء الهيئات الدستورية كهيئة مكافحة الفساد تكمن انعكاساته أساسًا في الوضعية الاجتماعية للعاملين فيها من الإداريين الذين فقدوا موارد رزقهم".

وينفذ الموظفون والعاملون في هيئة مكافحة الفساد، المركزية والهيئات الفرعية في المحافظات، تحركات لتسوية وضعهم الاجتماعي.

واقترح أستاذ القانون الدستوري تدارك الإشكال وإلحاق هؤلاء الموظفين بالمجلس الأعلى للتربية المنصوص عليه في الدستور والمزمع تركيزه، لمواصلة القيام بأعمالهم الإدارية وتجنيبهم البطالة، وفق قوله.