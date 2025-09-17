باراك: يمكن للطائفة الدرزية أن تزدهر كجزء من سوريا واحدة

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، إنه يمكن للدروز أن يزدهروا كجزءٍ من سوريا واحدة، وفي ظل التسامح والتعاون مع أبناء عمومتهم الدروز في المنطقة، الذين يعيشون أيضًا ضمن دولهم الوطنية، لكنهم يتشاركون إلهًا واحدًا.

وجاء تصريح باراك في معرض تعليقه على القاء الذي جمعه مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط.

وأضاف باراك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن هذا هدفٌ مشتركٌ لجميع الأطراف المعنية.

وأعرب المبعوث الأمريكي عن شكره لوليد جنبلاط، "على حكمته ومكانته الفريدة في حشد الرؤى الجماعية لقادة الدروز، الذين يعيشون ضمن حدودٍ صنعها الإنسان، لكنهم مع ذلك ملتزمون بإلهٍ لا يعرف الحدود".

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خريطة طريق بدعم من الولايات المتحدة والأردن لإرساء المصالحة في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، حيث وقعت أعمال عنف دامية في يوليو/تموز الماضي.

وقال الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي توماس باراك: "وضعت الحكومة السورية خارطة طريق واضحة للعمل... تدعم العدالة وتقوم على بناء الثقة".

وأشار إلى أن خريطة الطريق تستند إلى خطوات من ضمنها "محاسبة" من اعتدى على المدنيين، و"تعويض المتضررين"، و"إطلاق مسار للمصالحة الداخلية".