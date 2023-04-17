من هو القيادي في داعش الذي قتلته أمريكا في سوريا؟

نفذت القوات الأمريكية، عملية جديدة شمال شرق سوريا أسفرت عن مقتل مسؤول في تنظيم داعش وُصف بـ"البارز" ويدعى إبراهيم المعن الملقب بـ "دلهم".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على لسان المتحدث الرسمي باسمها اليوم الاثنين، إن غارة بطائرة هليوكوبتر نفذت ليل الأحد الإثنين أسفرت عن مقتل قيادي بتنظيم داعش.

ولم تكشف القيادة عن هوية القيادي المقتول، لكنها أشارت إلى أنه خطط لعمليات داعش، ومسؤول عن التخطيط لهجمات في الشرق الأوسط وأوروبا.

وبحسب ناشطين وصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القيادي الذي استهدفته أمريكا، يدعى إبراهيم المعن، ويُلقب بـ"دلهم".