عشرات القتلى إثر غارات إسرائيلية على غزة (فيديو)

قُتل عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، بغارات إسرائيلية تركزت على مدينة غزة، التي يواصل الجيش الإسرائيلي اجتياحها.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، لـ"إرم نيوز"، إن 48 فلسطينيًا قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، 34 منهم سقطوا خلال غارات متفرقة على مدينة غزة.

ومن بين الضحايا، 10 قتلوا بقصف لمنزل عائلة في منطقة ساحة الشوا بحي التفاح شرقي مدينة غزة، كما قتل 6 أشخاص بغارة منفصلة في الحي ذاته.

وطالت الغارات الإسرائيلية حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ومخيم الشاطئ أقصى غرب المدينة، وحي الدرج وسط المدينة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن "المدينة تتعرض لعمليات قصف عنيفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف دباباته وطائراته وتنفيذ أحزمة نارية بحق المدنيين العزل".

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل: "تلقينا 12 نداء استغاثة ليلة أمس بإصابة مدنيين داخل منازلهم بفعل الرصاص العشوائي الذي تطلقه طائرات الاحتلال المسيّرة صوب المنازل شمال مدينة غزة وجنوبها".