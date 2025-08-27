logo
"تسريع احتلال غزة".. تفاصيل "اجتماع متوتر" بين نتنياهو وزامير

نتنياهو وزاميرالمصدر: (أ ف ب)
27 أغسطس 2025، 8:22 م

نشرت "القناة 12" العبرية الأربعاء، تفاصيل ما قالت إنه "اجتماع متوتر" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان إيال زامير.

والتقى نتنياهو وزامير الثلاثاء في اجتماع مغلق، قبيل انعقاد المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي الأمني ​​المصغر.

وبحسب تقرير للقناة، "جاء هذا الاجتماع في ظل توترات بين المستويين السياسي والأمني ​​في الأسابيع الأخيرة".

وقالت إن "اللقاء بين نتنياهو وزامير كان متوترًا، لكنه مع ذلك عُقد بطريقة عملية، وفقًا لمصدرين مطلعين على التفاصيل".

وأضافت القناة: "خلال الاجتماع، عادت بوادر التوتر والخلاف بينهما إلى الواجهة، لا سيما حول قرار مجلس الوزراء احتلال مدينة غزة، وتوضيح رئيس الوزراء بأنه لا ينبغي الاتفاق إلا على صفقة شاملة تُنهي الحرب وتُعيد جميع الأسرى، حتى آخرهم".

وبحسب القناة العبرية، "طالب نتنياهو زامير خلال الاجتماع بتقليص الجداول الزمنية لاحتلال غزة، وتسريع الاستعدادات للمناورة، والبدء بخطوة عسكرية سريعة".

ورأت أن "رغبة نتنياهو في التحرك السريع، تأتي على خلفية تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث ستيف ويتكوف بأن الحرب يجب أن تنتهي بنهاية العام".

ورد رئيس الأركان على نتنياهو بالقول، إن "الجيش الإسرائيلي سوف ينفذ هذه الخطوة (احتلال غزة) بشكل احترافي،".

وأوضح أن "الجيش يدرس جميع الجوانب ذات الصلة، وأنه ينبغي السماح للجيش بتنفيذ هذه الخطوة بالطريقة التي يعرفها".

