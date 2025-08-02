إسرائيل تستهدف مقر الهلال الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة (فيديو)

قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأحد، بعد قصف إسرائيلي مكثف على خان يونس جنوب قطاع غزة، طال عدة أهداف من بينها مقر تابع للهلال الأحمر الفلسطيني، ومدرسة تؤوي نازحين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن أحد موظفيها قتل وأصيب 3 آخرين عقب استهداف مقر الجمعية في مدينة خان يونس.

وأشارت في بيان لها إلى أن القصف أدى إلى اشتعال النيران في الطابق الأول في المبنى، وهو مبنى إداري يتبع الجمعية التي تدير مستشفى غرب خان يونس.

وفي سياق منفصل، استهدف الجيش الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الحي الياباني غرب خان يونس، بالتزامن مع تقدم لآليات إسرائيلية باتجاه الأجزاء الغربية منها.

وتسبب القصف بمقتل فلسطينين اثنين وإصابة خمسة آخرين، وصلوا جميعا لمجمع ناصر الطبي بخان يونس، وفق ما أفاد مراسل " إرم نيوز" في قطاع غزة.

وتقدمت آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه حي الأمل غرب حان يونس تحت غطاء عمليات قصف مكثفة من الطائرات المسيرة والمدفعية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة تسببت بسقوط شظايا على خيام تؤوي نازحين في منطقة أصداء بمواصي خان يونس.