الجيش الإسرائيلي يستأنف قصف الضاحية الجنوبية

استأنف الجيش الإسرائيلي الليلة، غاراته العنيفة على عدة مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، لا سيما في حارة حريك وبرج البراجنة.

وشهدت الضاحية اليوم سلسلة من الغارات الإسرائيلية المكثفة، بحيث استهدفت حتى الآن 8 غارات مناطق مختلفة.

واندلعت النيران وتصاعدت أعمدة الدخان في المناطق المستهدفة، فيما تواجه فرق الإسعاف صعوبة في الوصول إلى مواقع الاستهداف، بسبب المخاوف الأمنية وخطر استهدافها.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على حارة حريك عقب إنذار بالإخلاء الفوري لبعض المباني في المنطقة.

كما استهدفت غارة أخرى محيط مستشفى رفيق الحريري الجامعي في الضاحية الجنوبية، ما أدى إلى قتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، وسط حالة من الذعر بين السكان المدنيين الموجودين في المنطقة والمستشفى.

ولأول مرة، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الأوزاعي الساحلية، الواقعة على أطراف الضاحية الجنوبية، بعد وقت قصير من تهديد إسرائيلي بقصف المنطقة.