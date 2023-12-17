"مكثتُ تحت الأنقاض 4 أيام".. ناجٍ فلسطيني يروي معاناته لـ"إرم نيوز"

"آذتني الحرب بشكل لا يُصدق، قُصف بيتي ومكثتُ تحت الأنقاض أربعة أيام"، هكذا استهل النازح الجريح الفلسطيني محمود أحمد حديثه لـ"إرم نيوز".

وقال محمود أحمد: "في البداية رفضت الاستجابة لدعوات الخروج من مخيم الشاطئ الذي تعرّضت منازله كافة إما للهدم الكامل أو الجزئي، إلا أنه مع اشتداد القصف الإسرائيلي، اضطررت في البداية لإخلاء زوجتي وأطفالي الاثنين إلى جنوب وادي غزة خوفًا عليهم، ولشعورهم بالرعب من كثافة الصواريخ وأصواتها".

وأضاف: "مكثت في البيت وحدي عشرة أيام، كانت الأسوأ على الإطلاق، أصبت للمرة الأولى عندما كنت أجلس مع عدد من الجيران في الشارع مقابل منزلي، بعد قصف منزل مأهول في الحي، وتعرضنا جميعًا لإصابات مختلفة. وفي المرة الثانية، اشتد القصف ليلًا. وبدأ أثاث المنزل بالتحرك وزجاج النوافذ بالتطاير، حتى شعرت أن الظلام أُطبق على المكان والأحجار تحيط بي، فعرفت حينها أنه تم استهداف المنزل بشكلٍ مباشر".

وتابع محمود: "حاولت أن أقف على قدميْ فلم أستطع بسبب ثقل الأحجار، ولكن وبعد مضي ساعة، سمعت أصواتًا في الأعلى تنادي (في حدا عايش؟)، فصرخت بأعلى صوتي (عايش عايش)، وبدأتُ أصف لهم المشهد في الأسفل، حتى يخرجوني دون أن أتأذى أكثر، ولكن مع تجدد القصف مرة أخرى أخبروني أنهم سيعودون في الصباح".

وأكمل: "عندما عادوا في الصباح كنت غفوت بشكل لا إرادي فاستيقظت على أصواتهم، ولكن كل محاولاتهم لانتشالي باءت بالفشل، وعلى مدار ثلاثة أيام كان ونيسي فيها خرطوم مياه يتسرب منه بعض المياه. لكنه كان كافيًا لإبقائي على قيد الحياة، وفي اليوم الرابع تكاثفت الجهود وخرجت أعاني من رضوض وكدمات فقط، بحمد الله".