الرضيعة "ملاك" تتلقى حنان أمها المفقودة من ممرضة فلسطينية
روت ممرضة تعمل في مستشفى الهلال الإماراتي بقطاع غزة، تفاصيل تعامل الكادر الطبي مع حالة رضيعة مجهولة الهوية وصلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت الممرضة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها: "جاءت ملاك إلى مستشفى الهلال الإماراتي برفح في تمام الساعة الواحدة فجرًا قادمة من مستشفى كمال عدوان عقب اقتحامه من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية وتدميره بشكل كامل، ووصلت بعد إجلاء عدد من الجرحى والأطفال الخدج".
وأضافت: "جاءت ملاك مع عدد آخر من الأطفال الخدج، حيث كان جميع الأطفال يحملون أسماء وعائلات، إلا هذه الرضيعة كانت مجهولة الهوية، وكان عمرها شهرا واحدا فقط".
وأوضحت، لـ"إرم نيوز" أن "الكادر الطبي كان يتعامل مع حالة الرضيعة دون معرفة اسم لها أو عائلتها، وتتم الإشارة إليها على أنها مجهولة الهوية".
وأشارت الممرضة أن "الكادر الطبي شعر بأنه من غير اللائق التعامل مع الرضيعة بهذا الشكل؛ ما دفعهم إلى تسميتها بـ ملاك"، موضحة أن حالتها الصحية كانت جيدة جدا؛ الأمر الذي دفعها للطلب من مدير المستشفى السماح لها بعناية الطفلة في منزلها لحين ظهور عائلتها أو معرفة مصيرهم.
وتابعت الممرضة: "بالفعل ولأنني أعيش في مدينة رفح ولست نازحة ومستقرة داخل بيتي وليس لديّ أطفال، ولدي الوقت الكافي لملاك لأعتني بها وأقدم لها واجب الأمومة المستحق، تم إعطائي الموافقة على هذه الخطوة، على أن أقوم بإحضارها بشكل دوري إلى المستشفى للكشف عن صحتها ومتابعة حالتها".
وقالت: "أعطتني ملاك شعور الأمومة بشكل رائع جدًا.. أحيانًا يعطيك الله هدايا من حيث لا تحتسب، وأنا أعتبر ملاك هدية وهداية في ظل هذه الحرب القاسية والظروف الصعبة".
وأشارت الممرضة أنها أصبحت ترعى ملاك في بيتها وعند القدوم إلى العمل تصطحبها معها إلى المستشفى لقضاء فترة ساعات العمل داخل قسم الحضانة، مبينة أنه تم توفير كافة ما يلزم ملاك من ملابس، وجلبت لها حليبا من نوع خاص لتوفر لها الرعاية اللازمة.