الرضيعة "ملاك" تتلقى حنان أمها المفقودة من ممرضة فلسطينية

وأضافت: "جاءت ملاك مع عدد آخر من الأطفال الخدج، حيث كان جميع الأطفال يحملون أسماء وعائلات، إلا هذه الرضيعة كانت مجهولة الهوية، وكان عمرها شهرا واحدا فقط".

وأوضحت، لـ"إرم نيوز" أن "الكادر الطبي كان يتعامل مع حالة الرضيعة دون معرفة اسم لها أو عائلتها، وتتم الإشارة إليها على أنها مجهولة الهوية".

وأشارت الممرضة أن "الكادر الطبي شعر بأنه من غير اللائق التعامل مع الرضيعة بهذا الشكل؛ ما دفعهم إلى تسميتها بـ ملاك"، موضحة أن حالتها الصحية كانت جيدة جدا؛ الأمر الذي دفعها للطلب من مدير المستشفى السماح لها بعناية الطفلة في منزلها لحين ظهور عائلتها أو معرفة مصيرهم.