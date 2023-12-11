العراق.. حرب غزة تكشف الخلافات بين الموالين لإيران
كشفت مصادر عراقية مطلعة، أن استهداف المصالح الأمريكية في البلاد، تسبب بانقسام بين قوى تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم والفصائل المسلحة، في وقت عبر فيه مراقبون عن مخاوف من خروج خلافات الجماعات المحسوبة على إيران إلى الشارع.
وكشفت "مناوشات إعلامية" عن عمق الخلافات بين ميليشيا "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، وميليشيا "كتائب حزب الله"، بعد تقديم الأخيرة الشكر للذين شاركوا في عمليات استهداف المصالح والأهداف الأمريكية في العراق وسوريا، وحددت منهم جماعات "أنصار الله الأوفياء"، و"حركة النجباء"، بالإضافة لـ "كتائب سيد الشهداء"، و"كتائب حزب الله"، في حين استثنت بقية الميليشيات ومنها "عصائب أهل الحق"، و"بدر"، وغيرها.
وقال مسؤول بارز في ميليشيا "كتائب سيد الشهداء"، لـ"إرم نيوز"، إن "الفترة الماضية شهدت خلافات عميقة ما بين الفصائل وقوى الإطار التنسيقي بشأن تصاعد الأعمال العسكرية ضد الأمريكان ولما لهذه العمليات من تأثير على حكومة محمد شياع السوداني، ويهدد الاستقرار الأمني والسياسي".
وكشف المسؤول طالبًا عدم نشر اسمه أن "الفصائل أبلغت الإطار التنسيقي وكذلك السوداني بأنها مستمرة في استهداف المصالح الأمريكية، خصوصاً بعد تنفيذ واشنطن ضربات جوية ضد عناصر من هذه الفصائل"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر عمق الخلافات حتى ما بين الفصائل نفسها، مع رفض بعضها التصعيد كونها جزءا من الحكومة الحالية".
ووسط هذه التطورات، اعتبر القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الاختلافات في وجهات النظر أمر طبيعي، خصوصاً بين الطرق السياسية والطرق العسكرية"، واستدرك: "لكن هناك الكثير من الأهداف التي تجمع الطرفين في الفصائل والإطار، وما يجري هو مجرد تباين في وجهات النظر بشأن القضية".
وأكد الهلالي أن "الإطار التنسيقي بكل قواه يضغط لإخراج القوات الأمريكية من العراق باعتباره يزعزع أمن البلاد، ويشكل تهديدًا على المنطقة"، مبينًا أنه يعمل بـ"الطرق السياسية والدبلوماسية" لحسم هذا الملف.
وقال: "لا يوجد خلاف وانقسام يثير القلق يسبب مشاكل في الشارع العراقي. الإطار التنسيقي ليس عدوًا للفصائل وبعض قواه من تلك الجماعات".
في مقابل ذلك، يؤكد الباحث في الشأن السياسي والأمني سيف رعد، لـ"إرم نيوز"، أن "الخلاف ما بين الفصائل المسلحة وما بين قوى الإطار التنسيقي ليس جديدًا، وهو صراع نفوذ وسيطرة، تعمل طهران على تهدئته وعدم إظهاره للعلن".
لكن رعد قال إن "أحداث غزة كشفت عن هذه الخلافات بشكل كبير، بعد تخلي الفصائل المنضوية تحت الائتلاف الحاكم عن شعارات المقاومة، واكتفت بالدور السياسي عبر البيانات والإدانة وهو ما عمق الانقسام بشكل كبير".
وأضاف أن "المعلومات تؤكد أن طهران لعبت خلال الأيام الأخيرة دور الوساطة لغرض تهدئة الخلافات ما بين الفصائل المسلحة والإطار التنسيقي من جهة، وما بين الفصائل ورئيس الوزراء الذي يرفض بشدة استهداف المصالح الأمريكية في العراق".