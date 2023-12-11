العراق.. حرب غزة تكشف الخلافات بين الموالين لإيران

وقال مسؤول بارز في ميليشيا "كتائب سيد الشهداء"، لـ"إرم نيوز"، إن "الفترة الماضية شهدت خلافات عميقة ما بين الفصائل وقوى الإطار التنسيقي بشأن تصاعد الأعمال العسكرية ضد الأمريكان ولما لهذه العمليات من تأثير على حكومة محمد شياع السوداني، ويهدد الاستقرار الأمني والسياسي".

وكشف المسؤول طالبًا عدم نشر اسمه أن "الفصائل أبلغت الإطار التنسيقي وكذلك السوداني بأنها مستمرة في استهداف المصالح الأمريكية، خصوصاً بعد تنفيذ واشنطن ضربات جوية ضد عناصر من هذه الفصائل"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر عمق الخلافات حتى ما بين الفصائل نفسها، مع رفض بعضها التصعيد كونها جزءا من الحكومة الحالية".

ووسط هذه التطورات، اعتبر القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الاختلافات في وجهات النظر أمر طبيعي، خصوصاً بين الطرق السياسية والطرق العسكرية"، واستدرك: "لكن هناك الكثير من الأهداف التي تجمع الطرفين في الفصائل والإطار، وما يجري هو مجرد تباين في وجهات النظر بشأن القضية".

وأكد الهلالي أن "الإطار التنسيقي بكل قواه يضغط لإخراج القوات الأمريكية من العراق باعتباره يزعزع أمن البلاد، ويشكل تهديدًا على المنطقة"، مبينًا أنه يعمل بـ"الطرق السياسية والدبلوماسية" لحسم هذا الملف.