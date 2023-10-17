بعد اغتيال أسامة المزيني.. هاليفي يكشف سر "انتصار" إسرائيل على حماس

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن الجيش سينتصر في حربه ضد حركة حماس الفلسطينية بفضل تمسكه بالمهمة وتدربه عليها سابقاً.

وأكد في كلمة له في "الصفحة القتالية رقم 1" التي نشرها المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي "سينتصر بفضل قدراته ولأننا تدربنا على هذه المهمة".