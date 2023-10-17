بعد اغتيال أسامة المزيني.. هاليفي يكشف سر "انتصار" إسرائيل على حماس
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن الجيش سينتصر في حربه ضد حركة حماس الفلسطينية بفضل تمسكه بالمهمة وتدربه عليها سابقاً.
وأكد في كلمة له في "الصفحة القتالية رقم 1" التي نشرها المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي "سينتصر بفضل قدراته ولأننا تدربنا على هذه المهمة".
وشن الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل وفجر الثلاثاء ضربات جوية عنيفة استهدفت العديد من مواقع حركة حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على اغتيال أسامة المزيني رئيس مجلس شورى حماس والذي تتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن ملف الأسرى وتوجيه الإرهاب ضد إسرائيل، بحسب أدرعي.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطعاً يظهر لحظة استهداف أسامة المزيني بغارة جوية على بناية سكنية.