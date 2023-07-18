اللواء عبدالحكيم الشعيبي لـ"إرم نيوز": سنعيد افتتاح الكليات العسكرية في اليمن رغم الإمكانيات المحدودة

تواصل وزارة الدفاع اليمنية، خطواتها في محاولة نفض غبار الحرب عن الجانب الأكاديمي العسكري، المتوقف منذ نحو 9 سنوات نتيجة انقلاب ميليشيات الحوثيين على الدولة، وسيطرتهم على مختلف المؤسسات الحكومية، بما فيها مقدرات القوات المسلحة.

وافتتحت الوزارة، الإثنين، مباني مرافق كلية الطيران والدفاع الجوي، بمحافظة مأرب، بعد أكثر من أسبوع على تدشين وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن، محسن الداعري، للعام الدراسي والتدريبي في الكلية الحربية بالعاصمة المؤقتة عدن، في خطوات يعدّها مراقبون أنها "على طريق إعادة بناء القوات المسلحة".

وقال مدير مكتب وزير الدفاع، اللواء، عبدالحكيم الشعيبي، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن "عملية تدشين الكلية الحربية بعدن، جاءت بعد تحضيرات وتجهيزات كبيرة، وبإشراف مباشر من قبل وزير الدفاع، ورعاية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي".

وأضاف أن "الكلية الحربية في عدن، هي الكلية الوحيدة التي تعمل في البلاد حاليًا، وقد وجّه وزير الدفاع في كلمته أثناء تدشينها، إلى افتتاح أجنحة للقوات الجوية والدفاع الجوي وجناح للقوات البحرية والدفاع الساحلي مؤقتًا، حتى يتم الترتيب لافتتاح هذه الكليات وفي أي محافظة من المحافظات شريطة أن تكون آمنة".