مع ترقب عملية رفح.. انتهاء محادثات القاهرة حول غزة "دون تقدم"

انتهت، الثلاثاء، مباحثات القاهرة بشأن التوصل إلى هدنة وصفقة تبادل للأسرى في غزة، والتي جمعت الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، دون تحقيق انفراجة، بحسب وكالة "رويترز".

جاء ذلك في ظل ترقب حذر لهجوم إسرائيلي مرتقب على رفح جنوب قطاع غزة، وسط تزايد الدعوات الدولية لإسرائيل للتراجع عن هجومها المزمع على المدينة المكتظة بأكثر من مليون نازح.

وذكرت "الهيئة المصرية العامة للاستعلامات"، في بيان لها، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى محادثات في القاهرة مع مدير المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس وزراء قطر، للاتفاق على هدنة في غزة وحماية المدنيين وتوصيل المزيد من المساعدات للقطاع.

وأضافت الهيئة: "تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة"، وهو ما يشير إلى عدم تحقيق انفراجة، وفق "رويترز".

ولم يشر البيان المصري إلى إسرائيل. وقال مراسل للوكالة إن الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة.