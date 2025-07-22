أكسيوس: أمريكا تعتزم التوسط في اجتماع بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين الخميس
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العالم العربي

"أكسيوس": اجتماع إسرائيلي سوري بوساطة أمريكية الخميس المقبل

"أكسيوس": اجتماع إسرائيلي سوري بوساطة أمريكية الخميس المقبل
مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا، توم باراكالمصدر: أرشيفية
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 5:40 م

كشف موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك سيرأس اجتماعاً مع مسؤولين كبار من إسرائيل وسوريا يوم الخميس.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله "هناك هدوء نسبي الآن، لكن القضايا الأساسية لن تحل دون اتفاقات شاملة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والحكومة السورية".

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ولم يتضح بعد مكان انعقاد الاجتماع، لكن موقع "أكسيوس" أشار إلى أن الاجتماع سيركز على الترتيبات الأمنية في جنوب سوريا وزيادة التنسيق والتواصل.

يأتي ذلك بعد تصاعد التوتر بين الحكومة الإسرائيلية والسورية على خلفية شن قوات الأمن هجوماً على السويداء، معقل الطائفة الدرزية، بعد اشتباكات بين مقاتلين دروز والعشائر.

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وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة وقصف رئاسة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق في تصعيد لافت، ما أسفر عن مقتل قادة عسكريين وعناصر أمن ومدنيين.

وقالت إسرائيل إن ضرباتها على مقرات عسكرية وأمنية في سوريا، جاء رداً على استهداف الدروز، الذين تعهدت بـ"حمايتهم"، وكذلك بهدف ضمان حماية حدودها في الجنوب السوري.

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