البرهان في ليبيا وسط تساؤلات عن هدف الزيارة

وبدأ البرهان زيارة إلى طرابلس، اليوم الاثنين، إذ استقبله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، بحضور رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الفريق محمد الحداد وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية.

ويجري البرهان والوفد المرافق له زيارة رسمية لطرابلس بناء على دعوة المنفي.

وبحسب وكالة الأناضول، يضم الوفد رئيس مجلس السيادة وزير الخارجية علي الصادق، ومدير المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل.

وأعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة، سابقًا عن طرحه مبادرة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان.

وقدَّم السبت الماضي دعوة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان، وحميدتى لزيارة طرابلس. وأجرى الدبيبة، مكالمة هاتفية مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

من جانبه قال قائد قوات الدعم السريع، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا من الدبيبة، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع في السودان، ورؤية قواته، لحل الأزمة من جذورها وإعادة بناء السودان على أسس جديدة عادلة.

وأضاف "تطرقنا إلى الجهود التي بذلت من أجل إنهاء الحرب والوصول إلى سلام في البلاد".

وتابع حميدتي: "شكرت الدبيبة على دعوته لنا لزيارة ليبيا والتي سنلبيها في القريب العاجل، كما شكرته على مبادرته وجهوده في دعم الاستقرار والسلام في السودان والذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة".