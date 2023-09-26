مقتل 5 جنود يمنيين بهجوم جديد للقاعدة في أبين

قتل 5 جنود من القوات الجنوبية المشتركة، وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، في هجوم جديد لعناصر تنظيم القاعدة، عبر عبوات ناسفة، شرقي محافظة أبين، جنوب اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم محمد النقيب، إن "عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، فجرت 4 عبوات ناسفة، أثناء مواصلة القوات الأمنية والعسكرية الجنوبية تقدمها في وادي "رفض" شرقي مديرية مودية بمحافظة أبين، لتتبع وملاحقة عناصر التنظيم".

وذكر النقيب في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن الانفجارات أدت إلى مقتل 5 جنود وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من أفراد قوات إدارة أمن أبين.

وتخوض القوات الجنوبية المشتركة، المكونة من قوات أمن أبين الحكومية ووحدات عسكرية وأمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، منذ أغسطس/ آب من العام الماضي، مواجهات عنيفة ضد عناصر تنظيم القاعدة في أطراف أبين المحاذية لمحافظة شبوة، تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على أبرز معاقل التنظيم في مديرية مودية.

وكان تنظيم القاعدة قد شن هجومًا يوم الأحد الماضي، عبر تفجير عدة عبوات ناسفة في ذات المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل 4 جنود من أفراد القوات المسلحة الجنوبية وإصابة آخر، ضمن سلسلة عمليات انتقامية تستهدف القوات المشتركة على مدى الأشهر الماضية، والتي أودت بحياة العشرات من الجنود والضباط، كان أبرزهم قائد قوات "الحزام الأمني" في أبين، العميد عبداللطيف السيد، وعدد من مرافقيه.