آلية جديدة لتسهيل عودة المواطنين المصريين من غزة

تبذل الدبلوماسية المصرية مساعي حثيثة لتسهيل عودة رعاياها في غزة وأسرهم إلى أرض الوطن، وذلك في إطار عملها لاحتواء الأزمة في القطاع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، إن "الوزارة أنشأت رابطًا إلكترونيًّا لتسجيل المواطنين المصريين الراغبين في العودة من قطاع غزة، وتسهيل عملية تسجيلهم".

وأضاف أن "الوزارة تعمل على إعداد لوائح تفصيلية بالمواطنين المسجلين، تمهيدًا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني، لتسهيل عملية عبورهم من القطاع إلى الأراضي المصرية".

وحثّت وزارة الخارجية المصريين في غزة على استخدام الآلية الجديدة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة، مؤكدةً أن "أي وسيلة أخرى للعودة غير هذه الآلية، تُعد نصبًا واحتيالًا، ولا علاقة للدولة بها".

قائمة بيانات

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم الشويمي، إن "الأساس في العمل الدبلوماسي هو حماية المواطن المصري، سواء في الداخل أو الخارج"، مؤكدًا أن "حماية المواطنين المغتربين في البلاد الأخرى تُمثّل جوهر الدبلوماسية المصرية، والمعيار الرئيس في كفاءتها".

وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الدبلوماسية ترتبط بمصلحة المواطنين في الداخل، من خلال المواقف التي تتخذها بشـأن التهديدات القادمة من الخارج، كما حدث في أزمة غزة"، مشددًا على أن "دور الدولة حماية الوطن ومقدراته".

ولفت إلى أن "تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، خطوة مهمة لحماية مصالح المواطنين، سواء كان في إطار الاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات، أو الثقافة، أو التدريب، أو غيرها".

وعن إجراءات إعادة المواطنين المصريين، قال الشويمي، إن "السفارات المصرية لديها قائمة ببيانات المواطنين المصريين المقيمين في دولها، بما في ذلك أسماؤهم وعناوينهم، وتتواصل معهم في مناطق الأزمات، لتنسيق كيفية عودتهم إلى البلاد".