آلية جديدة لتسهيل عودة المواطنين المصريين من غزة
تبذل الدبلوماسية المصرية مساعي حثيثة لتسهيل عودة رعاياها في غزة وأسرهم إلى أرض الوطن، وذلك في إطار عملها لاحتواء الأزمة في القطاع.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، إن "الوزارة أنشأت رابطًا إلكترونيًّا لتسجيل المواطنين المصريين الراغبين في العودة من قطاع غزة، وتسهيل عملية تسجيلهم".
وأضاف أن "الوزارة تعمل على إعداد لوائح تفصيلية بالمواطنين المسجلين، تمهيدًا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني، لتسهيل عملية عبورهم من القطاع إلى الأراضي المصرية".
وحثّت وزارة الخارجية المصريين في غزة على استخدام الآلية الجديدة، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة، مؤكدةً أن "أي وسيلة أخرى للعودة غير هذه الآلية، تُعد نصبًا واحتيالًا، ولا علاقة للدولة بها".
قائمة بيانات
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير إبراهيم الشويمي، إن "الأساس في العمل الدبلوماسي هو حماية المواطن المصري، سواء في الداخل أو الخارج"، مؤكدًا أن "حماية المواطنين المغتربين في البلاد الأخرى تُمثّل جوهر الدبلوماسية المصرية، والمعيار الرئيس في كفاءتها".
وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "الدبلوماسية ترتبط بمصلحة المواطنين في الداخل، من خلال المواقف التي تتخذها بشـأن التهديدات القادمة من الخارج، كما حدث في أزمة غزة"، مشددًا على أن "دور الدولة حماية الوطن ومقدراته".
ولفت إلى أن "تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، خطوة مهمة لحماية مصالح المواطنين، سواء كان في إطار الاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات، أو الثقافة، أو التدريب، أو غيرها".
وعن إجراءات إعادة المواطنين المصريين، قال الشويمي، إن "السفارات المصرية لديها قائمة ببيانات المواطنين المصريين المقيمين في دولها، بما في ذلك أسماؤهم وعناوينهم، وتتواصل معهم في مناطق الأزمات، لتنسيق كيفية عودتهم إلى البلاد".
هدف أمني
بدوره، قال مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، اللواء محمد الغباري، إن "عملية تسجيل المواطنين لها العديد من الأهداف، أهمها حماية المواطنين، وسرعة إجلائهم من منطقة الأزمة".
وأضاف الغباري في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الهدف الآخر أمني؛ إذ إن الإجراءات وقائية تهدف لمنع تسلل عناصر مشبوهة إلى مصر، ومنع أي تهديد قد يطرأ، خصوصًا أن بعض الفصائل الفلسطينية موالية لتنظيم الإخوان التي قد تشكّل خطرًا أمنيًّا، وشدّد على "ضرورة المراجعة الأمنية للعناصر التي ستدخل إلى أرض الوطن، في ظل هذه الظروف الحرجة".
ونصح بعض المواطنين الذين لم يسجلوا أسماءهم في السفارات والقنصليات المصرية، بسرعة التسجيل، لضمان تقديم الخدمات القنصلية لهم.
وأشار الغباري إلى أن "عدم الإقدام على التسجيل يعكس غياب الوعي بالمخاطر، التي قد تواجه المواطنين في الخارج، في ظل تكرّرالأحداث الطارئة في السنوات الماضية، مثل الحرب في أوكرانيا وأحداث السودان، بالإضافة إلى جائحة كورونا".
ودعا إلى ضرورة التواصل مع هؤلاء المواطنين، واستحداث آلية جديدة لتسجيل بيانات الراغبين منهم في العودة، لضمان سرعة التواصل معهم، في حال حدوث أي طارئ، وتسهيل عودتهم إلى الوطن.
وتُمثّل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة المواطنين من القطاع، جزءًا مهمًا من أولوياتها، في إطار اهتمامها بالمواطن المصري في الخارج، وفق الباحث المتخصص في الشؤون الدبلوماسية، أحمد عليبة الذي أوضح أن ذلك يظهر جليّا في العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات الأخيرة، بعد سنوات من التهميش، وفق تقديره.
ويضيف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "استعادة المصريين من قطاع غزة أمر طبيعي ومُلح من الدولة، فقد سبق لها أن استعادت مواطنيها من دول عدة لتجنبهم المخاطر، مثل السودان وأوكرانيا، بالإضافة إلى أنها استعادت مواطنيها من بؤر الوباء خلال فترة جائحة كورونا".
خطوة مهمة
ويقول الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور محمد الشيمي، إن "تسجيل بيانات المصريين المقيمين بغزة، خطوة مهمة لتسهيل عودتهم إلى بلادهم، في ظل الخطر الذي يحاصرهم"، مشددًا على أن "المساعي المصرية تهدف إلى حماية الأمن القومي".
ويضيف، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "رفض فكرة توطين الفلسطينيين في مصر، يُعدُّ جزءًا مهمًا من جهود الدولة لحماية أمنها القومي، في مواجهة محاولات تصدير الفوضى إليها".
وتُعد حماية المواطن المصري عبر مساعدته على العودة إلى وطنه، أحد أهم هذه الجهود، وفق الشيمي.
ومنذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، تشدد الخارجية المصرية على أن "مغادرة سكان غزة وانتقالهم إلى سيناء، يُعدُّ مصدر تهديد للأمن القومي للبلاد"، وتراه انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، أمر الجيش الإسرائيلي 1.1 مليون فلسطيني في شمال غزة بالانتقال إلى جنوب المدينة، بحجة الحفاظ على سلامتهم من العمليات العسكرية، وفصلهم عن مقاتلي حماس.
وعارض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة أي خطط لإعادة توطين اللاجئين في مصر، وقد عبّر عن هذه المعارضة خلال لقاءاته الرسمية وتصريحاته العلنية في جميع المناسبات.