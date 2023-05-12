بغداد تعلن إجلاء 126 عراقياً و15 سورياً وسودانياً واحداً من السودان
أعلنت السلطات العراقية اليوم الجمعة، إجلاء دفعة جديدة من السودان تضم 126 مواطنا عراقيا و15 سوريا وسودانيا واحدا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان، إن "الطائرة المخصصة لإجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان تتوجه الآن إلى بغداد، وعلى متنها 126 مواطنا عراقيا، و15 سوريا، وسوداني واحد".
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، انطلاق طائرة من مطار بغداد لإجلاء دفعة جديدة من المواطنين العراقيين العالقين في السودان.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان، اليوم الجمعة، إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، ومتابعة مباشرة من قائد القوة الجوية، تم فجر يوم الجمعة فتح جسر جوي للمرة الثانية بين العراق والسودان، لتقديم المساعدات الطبية ونقل الرعايا العراقيين الراغبين بالعودة من السودان إلى العراق.
وأعلنت السلطات العراقية في وقت سابق إجلاء 7 مواطنين عراقيين من السودان إلى أبوظبي، بتنسيق ودعم من الجهات المختصة في دولة الإمارات، فضلا عن القيام بعمليات إجلاء مواطنين عراقيين آخرين بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان، خاصة في العاصمة الخرطوم.
وكان العراق قد أعلن في شهر نيسان/أبريل الماضي إجلاء 234 مواطنا من المقيمين في دولة السودان، بينهم 16 سورياً.