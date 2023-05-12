بغداد تعلن إجلاء 126 عراقياً و15 سورياً وسودانياً واحداً من السودان

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الجمعة، انطلاق طائرة من مطار بغداد لإجلاء دفعة جديدة من المواطنين العراقيين العالقين في السودان.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان، اليوم الجمعة، إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، ومتابعة مباشرة من قائد القوة الجوية، تم فجر يوم الجمعة فتح جسر جوي للمرة الثانية بين العراق والسودان، لتقديم المساعدات الطبية ونقل الرعايا العراقيين الراغبين بالعودة من السودان إلى العراق.