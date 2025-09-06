"تعاون سري".. تحقيق يكشف دور غوغل في "دعاية إسرائيل" خلال حرب غزة

كشف تحقيق لموقع "دروب سايت"، وهو مؤسسة إخبارية استقصائية غير ربحية، أن شركة "غوغل" عملاق التكنولوجيا الأمريكي، أبرمت عقداً بقيمة 45 مليون دولار مع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية من أجل دعم الدعاية الإسرائيلية.

وذكر التحقيق أنه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، شرع مكتب بنيامين نتنياهو بتنفيذ حملة إعلانية وتوجيه رسائل عامة واسعة النطاق للتغطية على المجاعة التي ضربت قطاع غزة جراء الحرب.

وبدأ سريان العقد في مارس/ آذار الماضي مع حظر إسرائيل دخول الغذاء والدواء والوقود لغزة، ويصف "غوغل" بأنها "كيان يعمل معه رئيس الوزراء الإسرائيلي في الظروف العادية أو حالات الطوارئ".

وتضمنت الحملة الإعلانية الإسرائيلية، بحسب التحقيق، "الاستعانة بمؤثرين أمريكيين نُشرت تقارير واسعة النطاق عنهم الشهر الماضي، كما شملت إنفاقًا ضخمًا على الإعلانات المدفوعة، ما منح غوغل ويوتيوب وإكس وميتا وغيرها ملايين الدولارات".

وأشار التحقيق إلى أن "دعاية غوغل لفائدة الحكومة الإسرائيلية تزامنت مع موجة احتجاجات عالمية على تفاقم الجوع في غزة" جراء الحصار والحرب.

"يوجد طعام في غزة. أي ادعاء آخر هو كذبة"، هذا ما أكده فيديو دعائي نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية على "يوتيوب"، إحدى منصات "غوغل" أواخر أغسطس/ آب الماضي، وشاهده أكثر من 6 ملايين شخص.

ويعود جزء كبير من انتشار الفيديو إلى إعلان تم وضعه خلال حملة إعلانية مستمرة وسرية، بقيمة 45 مليون دولار، بدأت بين غوغل ومكتب نتنياهو في أواخر يونيو/ حزيران الماضي.