إسرائيل تعلن اغتيال عنصر من "فرقة الحسين" في لبنان (فيديو)

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، الخميس، أنه قضى على وسيم سعيد جباعي، أحد عناصر "فرقة الإمام الحسين" الإيرانية وميليشيا حزب الله، في منطقة عين بعال جنوب لبنان.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، إن "جباعي كان يلعب دوراً محورياً في توجيه العمليات، وتعزيز قدرات الفرقة، مشيراً إلى أنه ساهم في الترويج لصفقات شراء أسلحة، وتنفيذ مخططات إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه إسرائيل خلال عملية "سهام الشمال"، كما قاد محاولات إعادة بناء الفرقة بعد العملية.

وأضاف أدرعي أن فرقة الإمام الحسين تمثل ميليشيا إيرانية يستخدمها "فيلق القدس" لتعزيز محور ما يسمّى "المقاومة"، وتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي ومواطنيه، وأن الفرقة شاركت في القتال بالتنسيق مع حزب الله في استهداف قوات جيش الدفاع، والمواطنين الإسرائيليين.

وأشار إلى أن نشاط "جباعي" يشكل انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، مؤكداً أن الجيش سيواصل العمل على إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.