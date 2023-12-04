هل تنجح المنظمات التونسية في "تجديد" هياكلها؟
بدأت المنظمات الكبرى والنقابات في تونس بتجديد هياكلها مع تواصل قطيعتها مع السلطات، وهو ما يثير تساؤلات عن مدى قدرة تلك المنظمات على تجديد نفسها بعيداً عن السلطة.
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الذي كان طرفاً في حوار وطني دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، ثبّت رئيسته راضية الجربي في منصبها بعد أشهر من انتخابات في نقابة التعليم الثانوي، وهي التي "تشاكس" السلطة باستمرار.
وقبلها عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مؤتمرها واختارت مكتباً تنفيذياً جديداً، كما عقدت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" مؤتمرها الانتخابي وتم انتخاب المحامي الشاب بسام الطريقي رئيساً لها.
ويثير هذا الزخم داخل المنظمات والنقابات في تونس علامات استفهام حول مكانتها في المشهد السياسي والمدني، وسط اتهامات للسلطة بتهميشها بعد أن كانت لها كلمة في الشأن السياسي.
وفي عام 2013 نجحت هذه المنظمات مثل اتحاد أرباب العمل واتحاد الشغل في إخراج تونس من عنق الزجاجة بحوار وطني مهد لانتخابات أنهت استقطابا بين حركة "النهضة" ومنافسيها.
وضع سياسي متأزم
وقال الناشط السياسي حاتم المليكي إن "عملية تجديد الهياكل بالنسبة للمنظمات والنقابات في تونس اليوم مطلوبة؛ بسبب الوضع السياسي المتأزم الذي يسوده توتر كبير".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "العمل في تلك المنظمات تطوعي، ولديها قوانين تنظيم مؤتمراتها ومواعيد تجديد هياكلها وهي قوانين يجب احترامها، وهذه المنظمات مهمة وبشكل عام المناخ الحالي متوتر وليس فيه حوار وهذه نقطة ضعف حالية للبلاد؛ لأن أية عملية تغيير يجب أن تكون عبر حوار مجتمعي حتى لا يكون التغيير مبتوراً"، وفق تعبيره.
وأكد المليكي أنّه "لا توجد مخاوف لدي على التنظيم في تونس لأن دور الأحزاب والنقابات يتراجع، لكن هذا التراجع لا يعود فحسب إلى مساعي السلطة في هذا السياق، بل إلى حاجتها أيضا لمراجعات ونقد داخليين".
هشاشة كبيرة
وقال المحلل السياسي محمد ذويب إن "المنظمات والنقابات في تونس تشكو هشاشة كبيرة، فقد رأينا أحزاباً ومنظمات تهدد وتتوعد السلطة لكنها عاجزة في نفس الوقت عن تحريك الشارع أو حشد أنصارها، ولعل أبرز مثال اتحاد الشغل أو الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى أو حركة النهضة"، وفق قوله.
وأضاف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذه المنظمات بعيدة عن الشارع، فالاتحاد الوطني للمرأة مثلاً علاقته هامشية خاصة مع نساء تونس في الريف، ومن بين 7 ملايين امرأة في تونس لا توجد سوى 30 ألف امرأة منخرطة في هذا الاتحاد".
وحسب ذويب، فإن "النقابات لن يكون لها أي دور، شأنها شأن الأحزاب السياسية لأنها لم تفهم الديمقراطية ولا طريقة التواصل مع الشعب، وهذه المنظمات هي نخبوية أكثر منها مقربة من الشعب وهذه هي المشكلة الحقيقية".
ولفت إلى أن هناك "مشكلة التوريث، وهو ما لوحظ في مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، معتبرًا أنّ هذه المنظمات "مدعوة إلى القيام بمراجعات داخلية قبل كل شيء"، بحسب تعبيره.