هل تنجح المنظمات التونسية في "تجديد" هياكلها؟

وأكد المليكي أنّه "لا توجد مخاوف لدي على التنظيم في تونس لأن دور الأحزاب والنقابات يتراجع، لكن هذا التراجع لا يعود فحسب إلى مساعي السلطة في هذا السياق، بل إلى حاجتها أيضا لمراجعات ونقد داخليين".

هشاشة كبيرة

وقال المحلل السياسي محمد ذويب إن "المنظمات والنقابات في تونس تشكو هشاشة كبيرة، فقد رأينا أحزاباً ومنظمات تهدد وتتوعد السلطة لكنها عاجزة في نفس الوقت عن تحريك الشارع أو حشد أنصارها، ولعل أبرز مثال اتحاد الشغل أو الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى أو حركة النهضة"، وفق قوله.

وأضاف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذه المنظمات بعيدة عن الشارع، فالاتحاد الوطني للمرأة مثلاً علاقته هامشية خاصة مع نساء تونس في الريف، ومن بين 7 ملايين امرأة في تونس لا توجد سوى 30 ألف امرأة منخرطة في هذا الاتحاد".

وحسب ذويب، فإن "النقابات لن يكون لها أي دور، شأنها شأن الأحزاب السياسية لأنها لم تفهم الديمقراطية ولا طريقة التواصل مع الشعب، وهذه المنظمات هي نخبوية أكثر منها مقربة من الشعب وهذه هي المشكلة الحقيقية".

ولفت إلى أن هناك "مشكلة التوريث، وهو ما لوحظ في مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، معتبرًا أنّ هذه المنظمات "مدعوة إلى القيام بمراجعات داخلية قبل كل شيء"، بحسب تعبيره.