جنرال أردني متقاعد: إيران تستهدف المنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية

قال العميد المتقاعد في الجيش الأردني ضيف الله الدبوبي، إن "العملية الجوية التي تقوم بها إيران ضد إسرائيل، تستهدف بالدرجة الأولى المنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية في مدينة صفد المحتلة؛ ما يعني أن تمركز العملية وكثافتها سيكون من جهة الجبهة السورية".

وأضاف الدبوبي، وهو خبير عسكري مختص بالشؤون الإسرائيلية، لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل والولايات المتحدة ستقومان بإسقاط المسيرات خارج أراضي إسرائيل.. وفي حال وصلت إليها سيكون ردها سريعاً على طهران".

وأوضح الدبوبي أن "لدى بلاده مضادات طائرات من نوع باتريوت، لكنها ستتعامل مع الحدث بحذر كبير وبخطوات مدروسة".