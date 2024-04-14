جنرال أردني متقاعد: إيران تستهدف المنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية
قال العميد المتقاعد في الجيش الأردني ضيف الله الدبوبي، إن "العملية الجوية التي تقوم بها إيران ضد إسرائيل، تستهدف بالدرجة الأولى المنطقة الشمالية العسكرية الإسرائيلية في مدينة صفد المحتلة؛ ما يعني أن تمركز العملية وكثافتها سيكون من جهة الجبهة السورية".
وأضاف الدبوبي، وهو خبير عسكري مختص بالشؤون الإسرائيلية، لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل والولايات المتحدة ستقومان بإسقاط المسيرات خارج أراضي إسرائيل.. وفي حال وصلت إليها سيكون ردها سريعاً على طهران".
وأوضح الدبوبي أن "لدى بلاده مضادات طائرات من نوع باتريوت، لكنها ستتعامل مع الحدث بحذر كبير وبخطوات مدروسة".
وأكد أن "الأردن يتابع ما بدا وأنه ترتيب يحدد المساحات والسقوف المتاحة لإيران للرد على قصف إسرائيل لقنصليتها في سوريا".
وتابع الخبير الأردني: "أعتقد أنه في حال وصلت مسيرات طهران إلى إسرائيل، فإن الرد سيكون سريعاً".
ولفت إلى أن "لدى إسرائيل طائرات حربية قادرة على الوصول إلى طهران وبوشهر، دون الحاجة للتزود بالوقود، وأن لديها صواريخ قادرة على استهداف المفاعل النووي الإيراني".