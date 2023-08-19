لبنان.. مقتل سوري خلال مداهمة لحزب الله بالضاحية الجنوبية
قُتل شاب سوري الجنسية يدعى "وسام دلا"، بعد تنفيذ مجموعة من حزب الله مداهمة للمنزل الذي يتواجد فيه، في منطقة حي السلم بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي المعلومات المتداولة، "دلا" من مواليد عام 2000، رمى بنفسه من الطابق السادس خلال المداهمة، فيما ألقي القبض على شخص آخر سوري الجنسية.
وبحسب المعلومات، "دلا" الذي دخل خلسة إلى لبنان هو المسؤول عن التفجير الذي وقع أخيرا، في منطقة السيدة زينيب بالعاصمة السورية دمشق، وكان يخطط لعمليات إرهابية في لبنان.