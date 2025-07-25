عباس: قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين انتصار للحق

رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الجمعة، بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف قريبًا بدولة فلسطين، معتبرًا أنه "انتصار للحق الفلسطيني".

وقال عباس في بيان صادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية إن "هذه الخطوة انتصار للحق الفلسطيني، وتعكس حرص فرنسا على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه"، بحسب "فرانس برس".

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، معتبرًا أن ذلك "يمثّل التزام فرنسا بالقانون الدولي".

وأشار، يوم أمس الخميس، إلى أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.



وكتب ماكرون عبر منصتَي "إكس" و"إنستغرام"، قائلًا: "وفاءً بالتزامها التاريخي بسلامٍ عادلٍ ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميًا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل".

وقد اعترفت حتى الآن 142 دولة على الأقل بدولة فلسطين، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة "فرانس برس"، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل تعارضان بشدة هذا الاعتراف.