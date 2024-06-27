الجيش الأمريكي يدمر موقع رادار تابع لميليشيا الحوثي في اليمن

وأضافت: "تقرر أن موقع الرادار الحوثي يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وتم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت، الأربعاء، أنها استهدف سفينة في ميناء حيفا الإسرائيلي بالتعاون مع ميليشيات عراقية. ويعد هذا الهجوم الثاني للميليشيا خلال ثلاثة أيام.