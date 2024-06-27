الجيش الأمريكي يدمر موقع رادار تابع لميليشيا الحوثي في اليمن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الجيش الأمريكي تمكن من تدمير موقع رادار تابع لميليشيا الحوثي في اليمن.
وأفادت القيادة في بيان، نشر على منصاتها الإلكترونية أنه: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وأضافت: "تقرر أن موقع الرادار الحوثي يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وتم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".
وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت، الأربعاء، أنها استهدف سفينة في ميناء حيفا الإسرائيلي بالتعاون مع ميليشيات عراقية. ويعد هذا الهجوم الثاني للميليشيا خلال ثلاثة أيام.