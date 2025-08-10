بينهم أنس الشريف.. قصف إسرائيلي على غزة يقتل 5 صحفيين

أفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بأن قصفًا إسرائيليًا تسبب بمقتل 5 صحفيين، من بينهم أنس الشريف، ومحمد قريقع، وإبراهيم ظاهر، ومحمد نوفل، ومصعب الشريف.

وذكر إعلام فلسطيني، أن "مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة أنس الشريف، استشهد بعد استهداف الاحتلال لخيمة الصحفيين بجوار مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يقبل بشروط حركة حماس للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، قائلا "نحاصرها الآن في منطقتين، ونعد لها مفاجآت بطرق شتى ولدينا قدرة القضاء عليها، فنحن دولة تملك جيشا ولسنا جيشا يحكم دولة"، وفق تعبيره.



