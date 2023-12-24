هل يستقر اليمن بعد إعلان الالتزام بوقف القتال والانخراط في عملية سياسية؟

إعلان الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن أن الأطراف المختلفة تعهدت بالالتزام بوقف شامل لإطلاق النار، يطرح عدداً من التساؤلات حول المدى الذي يمكن أن يصل إليه ذلك التعهد وإلى أين يمكن أن يفضي.

استقرار نسبي

السياسي الجنوبي رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري في الجنوب فؤاد راشد، قال إن "هذه التفاهمات من شأنها أن تخلق استقراراً، ولو نسبياً، خاصةً في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلد".