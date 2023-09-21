العراق يعلن تأمين كامل الحدود مع إيران وإبعاد "الأحزاب المعارضة"
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن تأمين كامل الحدود مع إيران وإبعاد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة عن الشريط الحدودي.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحفي، إن الحكومة العراقية بدأت إجراءات على الأرض لتأمين الحدود المشتركة مع إيران بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق.
وأشار الصحاف إلى زيارة وصفها بـ "الاستثنائية" قام بها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران، خلال الأيام الماضية، بتكليف من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، موضحًا أنه رشح عن الزيارة التوصل إلى اتفاق مشترك بين الجانبين، بحضور عدد من القادة الأمنيين في البلدين، بشأن "الجماعات الإيرانية المعارضة في شمال العراق".
وشدد الصحاف على أن "وزارة الخارجية العراقية تلتزم بالمادة الدستورية التي تنص على ألّا تستخدم الأراضي العراقية مقرًا أو ممرًا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار".
وأضاف أن "المباحثات المعمقة" التي أجراها وزير الخارجية العراقي في طهران أفضت إلى "التوصل لاتفاق واضح المعالم يحقق مصالح البلدين ويعزز التعاون المشترك بينهما في مختلف القطاعات والمجالات لا سيما في ما يتعلق بمسألة الاتفاق الأمني المشترك".
من جهتها، قالت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك مع إيران، في بيان رسمي الثلاثاء الماضي، إنه "تم إخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع إيران التي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي"، وفق وصف البيان.
وأضافت اللجنة أنه "تم نقل عناصر تلك المجاميع إلى مكان بعيد عن الحدود ونزع الأسلحة من هذه المجاميع تمهيدًا لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، وكذلك تم انتشار قوات الحدود الاتحادية بتلك المناطق والتواجد بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها".
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين لتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق.
وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل قيام بغداد بتفكيك تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم.
وبموجب الاتفاق، تطالب طهران حكومة بغداد بنزع سلاح التنظيمات المعارضة والنشطة شمالي العراق حتى 19 سبتمبر/أيلول الحالي.