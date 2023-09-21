العراق يعلن تأمين كامل الحدود مع إيران وإبعاد "الأحزاب المعارضة"

وأشار الصحاف إلى زيارة وصفها بـ "الاستثنائية" قام بها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران، خلال الأيام الماضية، بتكليف من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، موضحًا أنه رشح عن الزيارة التوصل إلى اتفاق مشترك بين الجانبين، بحضور عدد من القادة الأمنيين في البلدين، بشأن "الجماعات الإيرانية المعارضة في شمال العراق".

وشدد الصحاف على أن "وزارة الخارجية العراقية تلتزم بالمادة الدستورية التي تنص على ألّا تستخدم الأراضي العراقية مقرًا أو ممرًا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار".

وأضاف أن "المباحثات المعمقة" التي أجراها وزير الخارجية العراقي في طهران أفضت إلى "التوصل لاتفاق واضح المعالم يحقق مصالح البلدين ويعزز التعاون المشترك بينهما في مختلف القطاعات والمجالات لا سيما في ما يتعلق بمسألة الاتفاق الأمني المشترك".