موسكو تكشف عن اتصالات مع قيادات فلسطينية حول حرب غزة

في اتصالات مع قيادات فلسطينية حول حرب غزة، أكدت وزارة الخارجية الروسية "ضرورة وقف الأعمال العدائية وحل المشاكل الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن"، بحسب بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ناقش هاتفيًّا مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وضرورة تحرير الرهائن، مع التركيز على الجوانب العسكرية والإنسانية للوضع في قطاع غزة وفق بيان للخارجية الروسية.

وجاء في البيان، أن بوغدانوف أجرى عدة اتصالات مع قيادات فلسطينية، وناقش الوضع العسكري والإنساني في قطاع غزة، مع القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، كما بحث المواضيع ذاتها مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر طاهر.

وبحسب الخارجية الروسية، فقد "جرى خلال الاتصالات التي تمت على مدار أمس واليوم، مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتصعيد الحاد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على الوضع العسكري والإنساني الناشئ في قطاع غزة".