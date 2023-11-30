لجنة أممية تحقق بشأن ارتكاب حماس جرائم عنف جنسي

قالت نافي بيلاي رئيسة لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في جرائم الحرب على جانبي الصراع بين إسرائيل وحركة حماس لرويترز إن اللجنة ستحقق بشأن ارتكاب مقاتلي الحركة لعنف جنسي خلال هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل وإنها على وشك إطلاق نداء لجمع أدلة.

وتابعت يوم الأربعاء أنها ستسلم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعتها إلى النظر في إجراء محاكمات وسط انتقادات سابقة من إسرائيل وعائلات الرهائن الإسرائيليين للأمم المتحدة بالبقاء صامتة في وجه هذه الاتهامات.