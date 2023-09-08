ما جدوى قرار البرهان بحل قوات الدعم السريع؟

اختصاص وصلاحيات

ويؤكد الباحث القانوني، شاكر الطيب يونس، أن "قرار البرهان بحل قوات الدعم السريع يخالف الوثيقة الدستورية والعرف ولا يعتد به، ووفقًا للقانون والدستور أو الوثيقة الدستورية الحاكمة، فلا توجد سلطة تخول له اتخاذ أي قرار سيادي".

وقال يونس، في رسالة نشرها على مجموعات "واتساب": "لا يستقيم مطلقًا إصدار قرار من رئيس مجلس السيادة في غياب أعضاء المجلس، فالوثيقة الدستورية تحدثت عن مجلس يتكون من 11 عضوًا: 5 عسكريين و6 من المدنيين و3 أعضاء من الحركات المسلحة، بالتالي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار هي المجلس وبأغلبية الأعضاء، وليس رئيس المجلس".

وأشار إلى أن "القرار لم يستند إلى أي مادة من المواد الدستورية أو القانونية.. لايجوز اتخاذ أي مرسوم دستوري في وجود دستور مُجاز".

ويأتي قرار البرهان بحل قوات الدعم السريع بسبب "انتهاكاتها" ضد المدنيين، كما جاء بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو.