اتهام وزير العدل اللبناني بالضغط على القضاء في قضية هانيبال القذافي

اتهمت عائلة الإمام المغيّب موسى الصدر وزير العدل اللبناني عادل نصار بممارسة ضغوط على القضاء في ملف توقيف هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال وكيل العائلة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، إن تصريح نصار الأخير "يمثل ضغطًا واضحًا وغير مسبوق على المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة"، مشيرًا إلى أن ما صدر عن الوزير "يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء ويطيح بقاعدة فصل السلطات" وفق تعبيره.

وأكد البيان أن كلام وزير العدل يضع مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية "أمام مسؤولياتهما"، مشددًا على أن للحديث "تتمة"، في إشارة إلى خطوات مقبلة قد تتخذها العائلة.

وكان نصار قد صرّح في مقابلة تلفزيونية: "ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هانيبال القذافي"، ما أثار اعتراض عائلة الصدر.

يذكر أن هانيبال القذافي معتقل في لبنان منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، على خلفية اتهامات بحجب معلومات تتعلّق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، وهي القضية التي لا تزال تشكل ملفًا قضائيًا وسياسيًا بارزًا في لبنان.