الأردن يدين توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة

كاتس: غزة الآن تحترق وسنضرب بقبضة من حديد

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتسالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير مدينة غزة إذا لم تطلق  حماس سراح الأسرى وتسلم سلاحها، قائلا إن "غزة تحترق والجيش يضرب بقبضة من حديد".

وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، تزامنا مع بدء العملية البرية الواسعة واشتداد القصف الإسرائيلي، أضاف كاتس: "غزة تحترق. الجيش الإسرائيلي يضرب بقبضة من حديد البنية التحتية الإرهابية، ويقاتل جنوده لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع حتى اكتمال المهمة"، على حد تعبيره.

وأوضح كاتس، في تصريحات الثلاثاء، "يجب التحرك بكل قوة في غزة لإلحاق الضرر بالعدو من أجل حماية جنودنا"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق قال كاتس إن "غزة تحترق"، مؤكدًا أن الجيش لن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب، وذلك في أول تصريح بعد أن أشارت تقارير إلى بدء الاجتياح البري للمدينة اليوم الثلاثاء.

وقد بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المرحلة الرئيسة من العملية البرية الواسعة للسيطرة على مدينة غزة، تحت اسم المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون".

ويتم تنفيذ العملية عبر محورين، بتقدم آليات عسكرية إسرائيلية باتجاه المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من مدينة غزة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وقصف مكثفة قبل تقدم قواته إلى مناطق تل الهوى والكلية الجامعية، جنوب مدينة غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد زرع خلال ساعات فجر اليوم الثلاثاء، روبوتات مفخخة في أجزاء من الحي الذي يشكل خاصرة مدينة غزة الجنوبية، قبل انفجارها لتدمر مناطق واسعة منه.

