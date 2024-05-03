وفاة نجل البرهان متأثرا بإصابته في تركيا (صورة)

وكان نجل البرهان تعرّض، في مارس/أذار الماضي، لحادث سير وُصف بـ"الخطير" في أنقرة.

وأفادت صحيفة "صباح" التركية حينها، أن المصاب نُقل إلى المستشفى، حيث كان يقود دراجة نارية في أنقرة.

وأُدخل نجل البرهان، عقب الإصابة إلى وحدة العناية المركزة، في وضع خطير، بحسب تداولته وسائل الإعلام حينئذ.