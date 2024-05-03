وفاة نجل البرهان متأثرا بإصابته في تركيا (صورة)
أفادت وسائل إعلام سودانية، الجمعة، بوفاة نجل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في أحد مستشفيات تركيا.
وذكرت صحيفة "السوداني"، أن محمد عبد الفتاح البرهان، تُوفي متأثراً بإصابة تعرَّض لها، مؤخراً، خلال حادث مروري في العاصمة التركية أنقرة.
وكان نجل البرهان تعرّض، في مارس/أذار الماضي، لحادث سير وُصف بـ"الخطير" في أنقرة.
وأفادت صحيفة "صباح" التركية حينها، أن المصاب نُقل إلى المستشفى، حيث كان يقود دراجة نارية في أنقرة.
وأُدخل نجل البرهان، عقب الإصابة إلى وحدة العناية المركزة، في وضع خطير، بحسب تداولته وسائل الإعلام حينئذ.