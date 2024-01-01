بينهم 3 أطفال.. 7 قتلى في غارة إسرائيلية على دير البلح‎

قتل 7 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وجرح 16 آخرين؛ إثر استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا مأهولًا بالسكان في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة، اليوم الإثنين، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت غارة على منزل مأهول بالمدنيين في محيط منطقة المعسكر، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 16 آخرين بجراح مختلفة.

من جانبه، قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ، الدكتور خليل الدقران، إن 7 قتلى وما يزيد على 16مصابًا وصلوا إلى المستشفى، بعد أن استهدف قصف إسرائيلي منزلهم بمدينة دير البلح.