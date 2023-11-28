محللون لـ"إرم نيوز": تمديد الهدنة في غزة رغبة مشتركة لحماس وإسرائيل
بالرغم من التصريحات المعلنة من قبل حركة حماس وإسرائيل فيما يتعلق باستعدادهما لاستئناف القتال بقطاع غزة، عقب الهدنة المستمرة لليوم الخامس على التوالي، إلا أن الطرفين لديهما رغبة مشتركة لتمديدها، وفق ما يرى خبراء ومحللون سياسيون.
وتوصلت حماس وإسرائيل بوساطة دولية وإقليمية لهدنة إنسانية مدتها أربعة أيام تقضي بإطلاق سراح 150 أسيرة وطفلاً فلسطينياً وإدخال المساعدات ووقف القتال، مقابل 50 محتجزاً إسرائيلياً، فيما جرى تمديدها ليومين إضافيين بشروط الهدنة السابقة نفسها.
ووفق الخبراء، فإن الطرفين حققا مكاسب من الهدنة الإنسانية في غزة ويرغبان في الحفاظ عليها وتحقيق مكاسب أكبر، مشيرين إلى أنه وبالرغم من بعض الخسائر إلا أن تمديد الهدنة أصبح بالنسبة حاجة ملحة لهما.
هدف رئيس
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، سعيد زيداني، إن "تمديد قبول حماس وإسرائيل بتمديد الهدنة في غزة يؤكد أن إنهاء الحرب أصبح هدفاً رئيساً لكلا الطرفين وللأطراف الدولية والإقليمية، بعد أسابيع طويلة منها".
وأوضح زيداني، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل ترى في الإفراج عن الرهائن من غزة مكسباً إستراتيجياً لها، ويسمح بشكل كبير في تحسين صورة حكومة بنيامين نتنياهو والجيش أمام الجمهور الإسرائيلي".
وأضاف: "كما أن نتنياهو نجح في الترويج ولو بشكل جزئي لفكرة انتصاره على حماس في الحرب، وذلك بسبب القوة المدمرة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي، والعدد الكبير من الضحايا والخسائر الفادحة بمختلف مدن القطاع".
وأشار إلى أنه "وبالرغم من التهديدات العسكرية والسياسية بإمكانية استئناف القتال وتوجيه ضربات أقوى لحماس؛ إلا أن إسرائيل ترغب أكثر من أي وقت مضى بإنهاء هذه الحرب، ولكن عبر مسلسل من الهدنات الإنسانية".
واستكمل: "شروط الهدنة وخاصة ما يتعلق بوقف الأعمال العسكرية يحافظ للجيش الإسرائيلي على إنجازاته فيما يتعلق بشأن إضعاف قدرات حماس العسكرية، وشل حركتها فيما يتعلق بمساعي ترميم القدرات الصاروخية لجناحها المسلح".
واستطرد: "كما أن هذه الشروط تضمن لإسرائيل هدوءًا نسبيًا على مختلف الجبهات بما في ذلك الجبهة الشمالية مع لبنان"، لافتاً إلى أنه وخلال أيام الهدنة بغزة لم يُرصد أي عمل مسلح من قبل حزب الله أو أي جماعة فلسطينية مسلحة بلبنان.
وتابع: "حماس بدروها تريد تخفيف الضغط المتواصل على قياداتها العسكرية والسياسية وتخفيف الأعباء الإنسانية المتعلقة بسكان غزة، وبالتالي هي معنية أكثر من إسرائيل بالتهدئة، وترغب في إنهاء الحرب والتركيز على ترميم قدراتها العسكرية وإعمار غزة".
رسائل إعلامية
من ناحيته، يرى المختص في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حاتم أبو زايدة، أن "أي تصريحات بشأن استئناف القتال، تأتي في إطار الرسائل الإعلامية فقط"، مؤكداً أنه لا توجد رغبة لدى حماس أو إسرائيل في الاستمرار بالحرب.
وأوضح أبو زايدة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل بجيشها واقتصادها ونظامها الداخلي ليس لها جلد على مواصلة القتال لأشهر، خاصة وأن تلك الحرب على غزة عادت بالضرر على كافة القطاعات الإسرائيلية".
وأضاف: "خسائر إسرائيل من الحرب على غزة بالمليارات، علاوة على حالة الشلل التي تعيشها في مناطق الشمال والجنوب"، مستكملاً: "تدمير غزة والإفراج عن المزيد من المحتجزين لدى حماس يمثل نجاحاً لحكومة نتنياهو أمام الجمهور الإسرائيلي".
وأشار أبو زايدة، إلى أن "حماس وبسبب الدمار الهائل في غزة والضربات التي وجهت لها عسكرياً ترغب أيضاً بالهدنة، والتي ستمكنها من التوافق مع الفصائل المسلحة على موقف موحد بشأن التهدئة الشاملة مع إسرائيل".
وتابع: "أمام حماس ملفات صعبة للغاية بعد انقضاء الحرب، أبرزها ترسيخ حكمها في غزة وإعمارها، وترميم ترسانتها العسكرية المدمرة"، مستدركاً: "لكن أصعب مهمة لديها ستكون الوصول لتفاهمات مع حركة الجهاد بشأن الصفقة الشاملة".
وزاد: "الخلافات بين حماس والجهاد ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الماضية وإن لم تكن معلنة، إلا أن الحرب الدائرة في غزة ستكشف تلك الخلافات"، مرجحاً أن تجد حماس صعوبة في التوصل لموقف مشترك مع الجهاد.
حرب إقليمية
من ناحيته، يرى المحلل السياسي، فريد أبو ضهير، أن "تمديد الهدنة الإنسانية بغزة وإنهاء الحرب الإسرائيلية بها، تمثل في الوقت الراهن هدفاً إقليمياً ودولياً"، مشيراً إلى أن المخاوف من الحرب الإقليمية تتزايد.
وأوضح أبو ضهير، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "مواصلة القتال في غزة أكثر من ذلك سيكون له تأثير سلبي على المنطقة والعالم، وسيعزز من إمكانية توسيع دائرة القتال"، لافتاً إلى أن جميع الأطراف لا ترغب بذلك.
وأضاف: "كما أن كل طرف كان له أهداف سياسية وعسكرية يرغب في تحقيقها من هذه الحرب؛ فإن ذات الأطراف لديها الآن أهداف جديدة ترغب في تحقيقها من وقفها، وهو ما يجعل حماس وإسرائيل تتجاوبان مع أي مقترحات لتمديد الهدنة".
وأكد أبو ضهير، أنه "بعد وقف الحرب ستشهد جبهة غزة وإسرائيل هدوءًا غير مسبوق لعدة سنوات"، مشيراً إلى أن هذا الهدوء سيكون مصحوباً بصفقة شاملة بين حماس والحكومة الإسرائيلية وبضمانات أمريكية وإقليمية"، وفق تقديره.