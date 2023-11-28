محللون لـ"إرم نيوز": تمديد الهدنة في غزة رغبة مشتركة لحماس وإسرائيل

ووفق الخبراء، فإن الطرفين حققا مكاسب من الهدنة الإنسانية في غزة ويرغبان في الحفاظ عليها وتحقيق مكاسب أكبر، مشيرين إلى أنه وبالرغم من بعض الخسائر إلا أن تمديد الهدنة أصبح بالنسبة حاجة ملحة لهما.

هدف رئيس

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، سعيد زيداني، إن "تمديد قبول حماس وإسرائيل بتمديد الهدنة في غزة يؤكد أن إنهاء الحرب أصبح هدفاً رئيساً لكلا الطرفين وللأطراف الدولية والإقليمية، بعد أسابيع طويلة منها".

وأوضح زيداني، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل ترى في الإفراج عن الرهائن من غزة مكسباً إستراتيجياً لها، ويسمح بشكل كبير في تحسين صورة حكومة بنيامين نتنياهو والجيش أمام الجمهور الإسرائيلي".

وأضاف: "كما أن نتنياهو نجح في الترويج ولو بشكل جزئي لفكرة انتصاره على حماس في الحرب، وذلك بسبب القوة المدمرة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي، والعدد الكبير من الضحايا والخسائر الفادحة بمختلف مدن القطاع".

وأشار إلى أنه "وبالرغم من التهديدات العسكرية والسياسية بإمكانية استئناف القتال وتوجيه ضربات أقوى لحماس؛ إلا أن إسرائيل ترغب أكثر من أي وقت مضى بإنهاء هذه الحرب، ولكن عبر مسلسل من الهدنات الإنسانية".

واستكمل: "شروط الهدنة وخاصة ما يتعلق بوقف الأعمال العسكرية يحافظ للجيش الإسرائيلي على إنجازاته فيما يتعلق بشأن إضعاف قدرات حماس العسكرية، وشل حركتها فيما يتعلق بمساعي ترميم القدرات الصاروخية لجناحها المسلح".

واستطرد: "كما أن هذه الشروط تضمن لإسرائيل هدوءًا نسبيًا على مختلف الجبهات بما في ذلك الجبهة الشمالية مع لبنان"، لافتاً إلى أنه وخلال أيام الهدنة بغزة لم يُرصد أي عمل مسلح من قبل حزب الله أو أي جماعة فلسطينية مسلحة بلبنان.