الكشف عن مبادرة مصرية لتحقيق تسوية سياسية في السودان

كشف السفير المصري في السودان هاني صلاح، عن مبادرة مصرية لتحقيق تسوية سياسية في السودان، وتسهيل الحوار بين الأطراف المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، وسفير مصر في الخرطوم هاني صلاح، اليوم الثلاثاء.