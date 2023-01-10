الكشف عن مبادرة مصرية لتحقيق تسوية سياسية في السودان
كشف السفير المصري في السودان هاني صلاح، عن مبادرة مصرية لتحقيق تسوية سياسية في السودان، وتسهيل الحوار بين الأطراف المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، وسفير مصر في الخرطوم هاني صلاح، اليوم الثلاثاء.
وقال البرهان إن "اللقاء تطرق للمبادرة المصرية التي تهدف إلى تحقيق تسوية سياسية"، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق على أهمية توضيح عناصر المبادرة بصورة أكبر وأوسع للدوائر الرسمية والشعبية".
كما أكد على "متانة وأزلية العلاقات بين السودان ومصر، وحرص الخرطوم على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".
وأشار البرهان، إلى "حرص السودان على المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي والسكة الحديدية بين البلدين، فضلا عن تفعيل التجارة البينية".
من جهته، قال سفير القاهرة، إن المبادرة تأتي في إطار الدور المصري الذي يهدف إلى تعزيز وحدة واستقرار السودان، وتحقيق مصالحه وتسهيل الحوار السوداني - السوداني".
وأضاف السفير المصري: "سنعمل خلال المرحلة القادمة على توضيح كافة جوانب المبادرة المصرية للتعرف على أهدافها".
منوها إلى أن "اللقاء مع البرهان تناول كذلك أهمية الزيارات المتبادلة للمسؤولين في البلدين، بما يدفع العلاقات إلى آفاق أرحب".