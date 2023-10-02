مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوس "عيد العُرش" اليهودي

أدى عشرات المستوطنين الإسرائيليين طقوسا تلمودية صباح الإثنين، في باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يُعرف لدى اليهود بـ"عيد العُرش"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود أقوالهم، إن "عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية".

وأفاد الشهود بأن "المستوطين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، في ثالث أيام عيد العُرش اليهودي".

وأشارت وفا، إلى أن إسرائيل فرضت بالتزامن مع "عيد العُرش" اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتستمر أيام "عيد العُرش" حتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وهذا العيد هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية هذا العام، ويأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة، و"يوم الغفران".