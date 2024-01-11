السودان.. مقتل 10 مدنيين إثر سقوط قذيفة جنوب الخرطوم

أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام، وهي "جمعية طوعية"، الخميس، عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين إثر سقوط قذيفة مدفعية "دانة" على منزل في منطقة "السلمة" جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الغرفة محمد كندشة، إن 10 مدنيين قُتلوا وجرى دفن جثامينهم، بينما جرى نقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الراقي لتلقي العلاج، موضحًا أن قائمة القتلى مرشحة للارتفاع.

وأكد في تصريح لـ"إرم نيوز" أن منطقة "السلمة القديمة" شهدت سقوط 5 قذائف، خلال يومي الأربعاء الخميس، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وسط حالة من الرعب والهلع بين المواطنين.

وأشار "كدنشة" إلى أن منطقة "جنوب الحزام"، التي تضم أحياء "السلمة، ومايو، والأزهري، وعد حسين، واليرموك"، أصبحت ساحة ملتهبة للقصف المتبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع عن طريق الطيران الحربي والمسيّرات والقذائف المدفعية.

وتسبب القصف المدفعي المتبادل بين طرفي الصراع العسكري في السودان في مقتل وجرح المئات من المدنيين، أغلبهم من الأطفال، ما يشكل جريمة حرب وفقًا لحقوقيين سودانيين.