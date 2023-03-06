تقرير: حوارة الفلسطينية تتحول إلى مزار يوثق وحشية المستوطنين

تحولت بلدة "حوارة" الفلسطينية، بالضفة الغربية المحتلة إلى مزار، يوفر لزائريه فرصة للاطلاع على سلوك المستوطنين اليهود، الذين استشعروا مدى الدعم الذي توفره لهم حكومتهم اليمينية المتطرفة، ومن ثمَّ ترجموا ما يؤمنون به من ايديولوجيات إلى عشرات المنازل والسيارات والممتلكات الفلسطينية التي أتت عليها نيرانهم.

صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، رصدت، الإثنين، الأحوال التي آلت إليها البلدة الواقعة جنوبي نابلس، والتي شهدت، أواخر شباط/ فبراير الماضي، هجومًا عنيفًا نفذه المستوطنون، وسط إدانات دولية وإقليمية وداخلية هي الأكثر حدة.

وذكرت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية، أبلغت رئاسة بلدية "حوارة"، بعدم إزالة آثار الحرائق التي أشعلها المستوطنون، وأن السيارات المتفحمة، والقابعة في مواقعها، باتت أشبه بمعرض، يتيح للزائرين الكُثُر الذين يتوافدون إلى البلدة، رؤية "وحشية المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية".

وحوَّل الفلسطينيون البلدة إلى مزار، وتعتقد الصحيفة أن الهدف يأتي في إطار الحرب الدعائية المعادية لإسرائيل، مشيرة إلى أن حرق السيارات والمنازل الفلسطينية جاء على خلفية مقتل الأخوين هالال ويغال يانيف.

"شوارع البلدة مكتظة بهياكل عشرات السيارات المحترقة، بناءً على توجيهات من السلطة الفلسطينية لرئيس بلدية "حوارة"، لتبقى شاهدة على جرائم المستوطنين والاحتلال"، هذا هو الطرح الذي ساقته الصحيفة العبرية في سياق تحليلها لأسباب عدم إزالة آثار الدمار من البلدة.

الصحيفة حددت عددًا من الشخصيات التي زارت البلدة، وعلى رأسها هادي عمرو، مسؤول الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في الخارجية الأمريكية، والذي دعا عقب الزيارة إلى محاكمة المتورطين في تلك الحرائق.

وزار البلدة أيضُا ممثلو الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، وشاهدوا هياكل السيارات التي أتت عليها نيران المستوطنين.