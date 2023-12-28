قصف اسرائيلي يستهدف منزلا مأهولا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا مأهولًا بالمدنيين في مخيم بالنصيرات وسط قطاع غزة بعدة صواريخ ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل واندلاع النيران فيه.
ووثّقت كاميرا "إرم نيوز" اندلاع النيران بالمنزل وصعوبة إخماد الحريق وإجلاء الجرحى من قبل طواقم الإسعاف من تحت ركام المنزل المشتعل.
وقال مراسل "إرم نيوز" بغزة نقلا عن شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت على الأقل ثلاثة صواريخ باتجاه المنزل المكتظ بالمدنيين، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.
وبحسب شهود العيان من الجيران فإن الاستهداف الصاروخي أدى إلى تضرر معظم المنازل المجاورة فضلًا عن وجود إصابات بجراح مختلفة، واصفين الإستهداف بـ"الزلزال".
وأوضح أحد ضباط الدفاع المدني المتواجدين بالمكان أنهم واجهوا صعوبة حتى تمكنوا من إخماد الحريق الذي اندلع في المنزل جرّاء القصف الإسرائيلي.
وأضاف في حديث خاص ل"إرم نيوز"، أن اشتعال النيران بكثافة كان نتيجة احتراق كمية من مواد الدهان ومشتقاتها وهي مواد شديدة الاشتعال تحتاج إلى وقت كبير لإطفائها.