قصف اسرائيلي يستهدف منزلا مأهولا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا مأهولًا بالمدنيين في مخيم بالنصيرات وسط قطاع غزة بعدة صواريخ ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل واندلاع النيران فيه.

ووثّقت كاميرا "إرم نيوز" اندلاع النيران بالمنزل وصعوبة إخماد الحريق وإجلاء الجرحى من قبل طواقم الإسعاف من تحت ركام المنزل المشتعل.