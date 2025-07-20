الأمن العام السوري ينتشر على مشارف السويداء تنفيذا للاتفاق

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوى الأمن الداخلي بدأت بالانتشار على مشارف محافظة السويداء، لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك أن وقف إطلاق النار بين كافة الأطراف سيدخل حيز التنفيذ مساء اليوم الأحد، تليه عملية تبادل المعتقلين والمختطفين.

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إلى ذلك، قال "تلفزيون سوريا" إن اشتباكات تجددت بين مسلحي العشائر والمقاتلين الدروز في شمالي السويداء.

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ويسود هدوء حذر المحافظة الواقعة في جنوب سوريا، وتشكل معقلا للطائفة الدرزية، بعد اتفاق لوقف إطلاق النار توصلت إليه الحكومة السورية ووجهاء وأعيان السويداء أمس السبت، في أعقاب أسبوع شهد اشتباكات عنيفة واسعة النطاق، أسفرت عن مقتل نحو ألف شخص على الأقل وإصابة المئات.